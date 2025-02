Durante la puntata di Domenica In, una frase di un giornalista ha provocato le lacrime di Gaia: “Ultima al televoto, ha preso lo 0,3%”. La padrona di casa Mara Venier è sbottata.

Gaia in lacrime, Venier la difende

Come ogni anno il Festival di Sanremo 2025 si conclude con la puntata speciale di Domenica In dedicata alla kermesse canora. Mara Venier in studio ha ospitato tutti gli artisti in gara e non sono mancati dibattiti e chiarimenti con i giornalisti. Gaia Gozzi, ex vincitrice di Amici, ha avuto modo di presenziare e ne è nato un confronto, dal quale è uscita in lacrime, tanto che la padrona di casa è stata costretta a intervenire.

L’artista sul palco del Festival di Sanremo 2025 ha presentato la canzone “Chiamo io, chiami tu”. Un pezzo sicuramente molto nelle sue corde e, ascoltandolo, è difficile davvero stare fermi! Nonostante ciò, anche se risulta essere tra i brani più ascoltati (al di là delle classifiche), Gaia è rimasta un po’ male e ha pianto in diretta, nel momento in cui il giornalista Davide Maggio l’ha informata come, secondo il televoto del pubblico, lei risulterebbe ultima: “Per il televoto sei ultima in classifica”.

LEGGI ANCHE: Giorgia riceve il Tapiro d’Oro dopo il sesto posto a Sanremo

Gaia come detto non ha nascosto le lacrime a Domenica In. “Secondo te, il televoto è espressione del pubblico o no?”, ha aggiunto ancora il giornalista, ricordandole il 26esimo posto. Quanto detto da Maggio, ha provocato però la pronta reazione da parte di Mara Venier che, in disaccordo ha ribattuto: “Che bisogno c’era di dirglielo?”.

LEGGI ANCHE: Elodie e Achille Lauro, la simpatica scenetta nel dietro le quinte

Gaia Gozzi nel mentre ha replicato, difendendosi: “Anche, ma non è tutto il pubblico che televota. C’è un pubblico che va ai concerti e paga i biglietti, ma non per forza televota a Sanremo. Detto questo, è un indicatore di quello che piace e non sto dicendo che non bisogna guardare anche alle classifiche ai numeri”.

Le sta azzecca' tutte Davide Maggio oggi #DomenicaIn pic.twitter.com/u18JIY5yXB — Gisella Ruccia ☮ (@gisellaruccia) February 16, 2025

Terminato il dibattito a Domenica In, sui social Gaia ha commentato con questa storia su Instagram, senza aggiungere altro.

Storia Instagram di Gaia Gozzi

Al di là delle classifiche di Sanremo, è indubbio che il talento di questa artista non si discute e, a dimostrarlo, sono comunque i risultati musicali!