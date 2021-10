Come sappiamo qualche ora fa ad arrivare come ospite del GF Vip Party è stato Akash Kumar. Tuttavia non appena è partito il collegamento, l’ex isolano ha immediatamente avuto una lite con Gaia Zorzi, “colpevole” di aver sbagliato il numero di giorni di permanenza del modello sull’isola. A quel punto tra i due è partito un botta e risposta e Akash ha affermato:

“Tu saresti la sorella di Tommaso? Ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia. […] La Salemi ha un bel ha fatto le sue cose. Te non so chi sei. Quindi a tua fra grazie che sei lì. E rispetta, non puoi dire a uno che fa il modello da 15 anni che mi rende famoso Tommaso. Poi dici 5 o 8 giorni, sono 7. Se non sai le cose vai a studiare! Hai fatto la fenomena 5 o 8 giorni, quando hanno parlato soltanto di me in quel programma e ho portato lo stile. Da 5 o 8 son 7 giorni. Dai fammi le domande che non è che sto qua ad ascoltare te che non è che manco ti conosco. A 6 anni ero in Benetton, cinema”.