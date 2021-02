1 Gaia Zorzi sul rapporto tra Tommaso e Giulia fuori dal GF

L’influencer italo-persiana, tempo fa, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip avendo delle questioni irrisolte con l’influencer milanese. I due sembravano essersi chiariti, ma negli ultimi giorni gli spiriti si sono riaccesi e hanno ricominciato a litigare. In particolar modo nelle ultime ore. Prima di vedere, quindi, cosa ha detto Gaia Zorzi circa il rapporto tra il fratello Tommaso e Giulia Salemi, facciamo un riassunto degli ultimi accadimenti.

Nell’ultima diretta, andata in onda l’1 febbraio 2021, la Salemi ha ricevuto la sorpresa da parte di mamma Fariba, la quale l’ha messa in guardia sui comportamenti di Zorzi. Inoltre, durante le nomination si sono nominati a vicenda e questo ha acceso una dura lite. Tommaso, infatti, ha affermato che sua madre non si sarebbe mai permessa di dire le cose che ha detto la mamma di lei. Ha fatto riferimento, poi, anche al fatto che era sembrato che lo aveva nominato solo perché glielo aveva suggerito Fariba. Ha, in seguito, espresso la sua intenzione di non parlare più.

Prima di arrivare a cosa ha scritto Gaia Zorzi circa il rapporto tra Giulia e Tommaso fuori dal GF, dobbiamo capire anche la risposta della concorrente, la quale ha detto:

Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma, dai è brutto. […] Sei maligno. Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera.

Fatto sta che Gaia Zorzi non ha voluto rimanere in silenzio davanti a tutto questo e ha detto come stanno davvero le cose nel rapporto tra Tommaso e Giulia. Per sapere cosa ha raccontato continuante a leggere…