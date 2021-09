1 La discussione passata tra Gaia Zorzi e Soleil Sorge

Gaia Zorzi e Soleil Sorge, in modi differenti, saranno entrambe protagoniste del Grande Fratello Vip 6 pensato da Alfonso Signorini. Se la prima lo farà nel ruolo di conduttrice (insieme alla Salemi) del GF Vip Party, la seconda in qualità di concorrente.

Non tutti ricorderanno forse ma le due in passato, durante la scorsa edizione del reality show hanno discusso sui social. Soleil Sorge, per la precisione, aveva commentato la vita sentimentale e la nuova frequentazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, nata proprio nella Casa del GF Vip. Queste le parole della neo concorrente:

“Comunque Rosalinda nel GF inizia la 4^ relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza” – ha ironizzato Soileil Sorge, per poi aggiungere – “Brava, donna forte, è rinata. Io lasciai uno sfigato dopo quattro mesi con una lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO, OHNO, OH NONONONONO”.

Sempre nel parlare dei concorrenti del GF Vip 5, Soleil ha ironizzato anche sull’acconciatura sfoggiata da Elisabetta Gregoraci durante una delle puntate.

I tweet di Soleil Sorge

Il tweet di Gaia Zorzi

I tweet sono stati notati da Gaia Zorzi, che non ha potuto fare a meno di dire la sua, repostando quanto scritto da Soleil: “Comunque da questo GF stanno impazzendo un po’ tutti sennò sto post non me lo spiego“. Ovviamente non è mancata la replica di Soleil Sorge: “La finale ti ha già dato alla testa sweets? E a quanto pare hai ragione se non si comprende neanche più l’ironia..lol”, con Gaia che ha ribattuto ancora: “Soleil per conoscere l’ironia ti sfugge proprio che anche il mio tweet era una battuta, comunque se stai cercando ospitate da Barbara non sono la persona giusta”, ha concluso.

Il botta e risposta tra Soleil Sorge e Gaia Zorzi

Non sappiamo poi se le due hanno avuto modo di confrontarsi in seguito, dopo questo piccolo battibecco su Twitter, ma quel che è certo è che né Soleil Sorge né Gaia Zorzi le mandano a dire.

Ma le notizie su Gaia non sono finite qui perché come abbiamo accennato nelle prime righe è conduttrice, accanto a Giulia Salemi, del GF Vip Party…