Andrea Sanna | 12 Luglio 2023

GF Vip 7

Nella lite con Oriana Marzoli in Sardegna, Daniele Dal Moro ha tirato in ballo Soleil Sorge, che replica su Twitter

La replica di Soleil Sorge a Daniele Dal Moro

La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è ormai giunta ai titoli di coda. Se il veneto ha spiegato ieri su Twitch di avere scritto all’ex senza ricevere risposta, quest’ultima ha già promesso di voler dire la sua. Nel mentre l’ex vippone si è difeso da chi l’ha accusato di essere stato lui a lasciare l’influencer, lanciando anche stoccate qua e là.

Sempre su Twitch in questi giorni Daniele Dal Moro ha ricostruito ciò che è accaduto con Oriana Marzoli in Sardegna, svelando che la lite è degenerata anche nel momento in cui quest’ultima aveva bevuto quattro bicchieri di troppo: “Viene fuori una sfuriata perché mi ero messo a parlare a un tavolo dove era arrivata Soleil”.

Daniele Dal Moro ha rivelato che per qualche minuto ha parlato con la Sorge di Luca Onestini e Iconize, persone che entrambi conoscono molto bene. Il veneto ha continuato a dire di aver fatto due chiacchiere con Soleil ed è scoppiato il putiferio nel momento in cui Micol Incorvaia si sarebbe messa in mezzo.

Secondo il racconto di Daniele Dal Moro, infatti, Micol anziché tenere a bada la situazione avrebbe gettato benzina sul fuoco: “L’ha fatto con scene tipo ‘oddio questa cosa no, non la dovevo vedere’. Quindi voglio dire… con questo è l’ultima cosa che dico. Di base il mio nervoso è talmente grande…Perché dico, c***o se sei una mia amica, a parte sua ma se lo sei anche mia. In un momento così per prima cosa ti fai i c***i tuoi. Ma secondo se proprio vuoi fare, cerca di tranquillizzare la situazione”.

Cosa che invece, secondo l’imprenditore la Incorvaia non avrebbe fatto. Ovviamente poco dopo le parole di Daniele Dal Moro non è tardato ad arrivare il tweet di Soleil Sorge, che ha voluto prendere le distanze dall’accaduto: “Molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo inserita senza nessun motivo tratto da una storia vera, ma no grazie“.

Il tweet di Soleil Sorge

Ci saranno dei risvolti?