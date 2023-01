NEWS

Come in molti ricorderanno solo pochissimi mesi fa il caso Marco Bellavia ha fatto discutere l’Italia intera. Il celebre conduttore infatti è stato costretto a ritirarsi dal Grande Fratello Vip 7 a causa di alcuni problemi e dopo essere stato duramente attaccato e lasciato solo da alcuni Vipponi. A spendere dure parole verso Bellavia era stata anche Gegia, che è finita al centro di una lunga polemica. Non tutti sanno infatti che l’ex Vippona è iscritta all’albo degli psicologi e così quando alcuni telespettatori, rimasti turbati dal suo comportamento, si sono rivolti all’Ordine degli psicologi del Lazio, la Commissione ha aperto un’istruttoria. In queste ore sono dunque arrivati alcuni sviluppi sul caso. Come riporta FanPage, l’attrice è stata convocata dall’Ordine, che le ha comunicato il verdetto della Commissione.

Sempre stando a quello che riporta la nota testata, sembrerebbe che Gegia abbia ricevuto un richiamo. Tuttavia l’ex Vipona, contattata dagli amici di FanPage, ha dichiarato di non voler rilasciare ulteriori commenti sulla vicenda. L’attrice infatti al momento si sta godendo la sua relazione con Mehmet Bozkurt, col quale le cose sembrerebbero procedere nel migliori dei modi, e vorrebbe concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua storia. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate alla testata:

“Sto vivendo una bella storia d’amore con Mehmet. Facciamo l’amore tutto il giorno. Abbiamo fatto un contratto di convivenza, non solo per il permesso di soggiorno, ma perché ci piaceva questa cosa. E poi, lui vive con me. Sta arrivando San Valentino, amatevi. Per il resto sì, mi hanno chiamato e mi hanno dato un richiamo, doveroso dopo quello che è successo. Ma non voglio dire altro”.

Gegia adesso può finalmente voltare pagina e concentrarsi a pieno sul suo Mehmet. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a questa splendida coppia, che è amatissima dal web.