NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Gennaio 2023

Uomini e donne

Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, debutta come attore: nuovo progetto per Sirius.

Nuovo progetto per Nicola Vivarelli

Sono passati alcuni anni da quando Nicola Vivarelli, conosciuto anche come Sirius, ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Gemma Galgani. Come senza dubbio in molti ricorderanno, la conoscenza tra i due per diversi mesi ha fatto discutere l’Italia intera, per via dell’enorme differenza d’età che c’era tra loro. A un tratto però Nicola, per motivi lavorativi, è stato costretto a lasciare il dating show di Maria De Filippi, e da quel momento si è saputo poco di lui. Solo qualche settimana prima di Natale Vivarelli ha rilasciato un’intervista i microfoni di RTL 102.5, durante la quale ha annunciato di aver lasciato la Marina Mercantile. Ma non solo. L’ex corteggiatore di Gemma ha anche rivelato di sognare una carriera come attore, e in merito ha affermato:

“Ho lasciato la Marina Mercantile. A un certo punto della mia vita mi sono chiesto se fosse veramente il mestiere che mi rendeva felice. Sogno da sempre di fare l’attore. Qualora volessi tornare al mio vecchio lavoro, non ci sarebbero problemi”.

Adesso, a distanza di poche settimane da questa intervista, sembrerebbe che Nicola Vivarelli abbia realizzato il suo sogno. Poche ore fa infatti Sirius ha postato sul suo profilo TikTok una clip in cui lo vediamo recitare, facendo intendere di essere coinvolto in un progetto. In molti si sono così chiesti dove vedremo l’ex corteggiatore di Gemma Galgani, ma al momento non abbiamo ancora informazioni certe in merito.

Diversi fan intanto sperano anche in un ritorno di Nicola a Uomini e Donne, e non è escluso che in futuro l’ex Cavaliere possa decidere di riapparire all’interno del dating show.