1 Cosa potrebbe accadere a Gegia

Il caso Marco Bellavia negli ultimi giorni ha fatto discutere il web intero, e non solo. A finire nel mirino degli utenti sono stati in particolare alcuni Vipponi, tra cui Gegia, che ieri sera ha rischiato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Come sappiamo infatti gli autori sono stati costretti a prendere severi provvedimenti, e hanno così squalificato Ginevra Lamborghini. Successivamente a finire a un televoto flash sono stati proprio l’attrice romana, Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti, i 4 concorrenti che più di tutti si sono duramente schierati contro Marco. A essere eliminato per volere del pubblico è stato così lo stylist, che è stato salvato solo dal 3% del pubblico.

A rischiare di lasciare la casa però è stata anche Gegia, che ha ottenuto il 4% dei voti. L’attrice infatti è stata una delle concorrenti più bersagliate dal web, e in molti hanno chiesto la sua squalifica. Non tutti nel mentre sanno che la Vippona è iscritta all’albo degli psicologi e per questo motivo alcuni telespettatori, rimasti turbati dal suo comportamento, si sono rivolti all’Ordine degli psicologi del Lazio. La Commissione così, stando a quanto riporta l’agenzia Dire, e come riprende anche FanPage, sembrerebbe aver aperto un’istruttoria. Questo quanto si legge in merito:

Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di provati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede “vari mesi”, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, “verrà sicuramente affrontato”.

Nel mentre pochi giorni fa a parlare per la prima volta è stato il presunto fidanzato turco di Gegia. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.