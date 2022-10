1 Gegia fa arrabbiare i vipponi

La puntata di ieri è stata particolarmente intensa e al termine del primo appuntamento settimanale, i vipponi si sono sparsi per la Casa del GF Vip per ripercorrere quanto capitato poche ore prima. Gegia si è ritrovata in cucina a chiacchierare con alcuni compagni d’avventura.

Antonella Fiordelisi, curiosa, ha domandato a Gegia come mai ha nominato Alberto De Pisis: “Ho votato lui perché è cambiato da così a così. Ho detto che lo nominavo perché non mi era più vicino come prima e molto freddo. E quando mi hanno chiesto il perché, ho pensato che lo è diventato perché amico di Antonella”, ha concluso scherzando per poi fare una simpatica imitazione del coinquilino e concludendo con un: “Io allora gli ho detto ‘beccate sta nomination’. Che dovevo fà?”.

Così Antonella Fiordelisi ha fatto notare a Gegia che lei fa anche molto ridere e la trova divertente, però “è un peccato, preferivo che non mi facevi nemmeno ridere”, ha ricordato pensando ai vecchi attriti avuti nel corso di queste settimane nonostante la tregua. Sempre Antonella ha continuato a ribadire di trovare la coinquilina “insensibile” e per tale ragione l’ha nominata, ma comunque di pensare sia molto simpatica. Per questo motivo ha cercato di suggerirle di farsi conoscere un po’ meglio e raccontare la sua storia. Un argomento, però, che Gegia non sembra voler toccare poiché rievoca in lei brutti pensieri.

Secondo Antonella Fiordelisi la vippona si comporterebbe in questo modo perché in passato ha vissuto dei traumi e dispiaceri che l’hanno portata ad avere questo atteggiamento: “Sei diventata insensibile, perché non tutti reagiscono così, oppure magari sei così proprio. Io spero di sbagliarmi”. L’ultima frase ha fatto un po’ alterare Gegia. Ma il discorso è proseguito e quest’ultima si è lasciata scappare una frase su Marco Bellavia che non è piaciuta ai compagni. Continua…