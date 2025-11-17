Lutto nel mondo dello spettacolo. Pochi minuti fa è arrivata notizia che le Gemelle Kessler sono morte. Le due sorelle, icone della televisione, avevano 89 anni.

Addio alle Gemelle Kessler

È di pochi minuti fa la notizia che ha sta sconvolgendo il mondo intero. Come riportano i media tedeschi, le Gemelle Kessler sono morte. Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, avevano 89 anni. Le due sorelle, famose anche nel nostro paese come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici, erano note anche come le “gambe della nazione”.

Solo nel 2024, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Bild, le gemelle avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme in un’unica urna, accanto alle cenere della madre Elsa e del cane Yello. “È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento”, aveva dichiarato Ellen.

Stando a quanto si legge, le Gemelle Kessler si sarebbero spente insieme nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Ad intervenire sul luogo sarebbero state anche le forze dell’ordine, che tuttavia al momento non avrebbero fornito ulteriori dettagli.

Come fa sapere Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, si potrebbe trattare di suicidio. In passato infatti le due showgirl, che hanno fatto la storia del mondo dello spettacolo, avevano parlato di eutanasia. Non è mancato anche il ricordo commosso di Alessi, che ha aggiunto: “Sono veramente sotto shock per questa notizia perché se ne va veramente un pezzo della nostra storia”.

La redazione di Novella2000.it nel mentre si unisce nel salutare con affetto Alice ed Ellen e si stringe al dolore della loro famiglia.

