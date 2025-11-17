La Blasi pronta a sposare il fidanzato Bastian Müller: per l’ex coppia più celebre d’Italia si chiude un’era

La storia d’amore più chiacchierata d’Italia arriva al suo ultimo capitolo. Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato fissato ufficialmente per il 21 marzo, data in cui l’ex capitano della Roma e la conduttrice saranno legalmente ex marito ed ex moglie. Una svolta attesa da mesi, che apre a nuovi scenari per entrambi.

Secondo i beninformati, sarebbe Ilary a voler accelerare i tempi più di Totti: la conduttrice sarebbe infatti pronta al grande passo con il compagno Bastian Müller, con cui vive una relazione stabile e sempre più seria. Per la coppia, le nozze potrebbero arrivare già entro il 2026.

La separazione non è stata semplice. La causa, aperta il 24 ottobre 2022, è diventata un vero terreno di scontro: accuse incrociate, presunte infedeltà, chat e testimonianze hanno riempito fascicoli e titoli di giornale. Parallelamente, i legali hanno lavorato per definire i rapporti economici e l’assegno di mantenimento destinato ai tre figli.

Ora, con la data ufficiale in arrivo, Totti e Ilary sono pronti a voltare pagina. Una storia che finisce, due nuove vite che cominciano. E i fan, ancora una volta, osservano con emozione e curiosità.

