1 Le foto di Gemma Galgani dal 2010 a oggi

Sono ormai anni che Gemma Galgani è la protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e Donne. La Dama è infatti arrivata per la prima volta nello studio del dating show nel lontano 2010, e da allora ne ha fatta di strada. Edizione dopo edizione infatti numerose sono le frequentazioni che la Galgani ha avuto, tuttavia a oggi non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei e risulta essere ancora single. Gemma così tornerà anche quest’anno a sedere nel parterre di Dame, con la speranza che finalmente possa trovare il vero amore. Nel mentre negli ultimi mesi la protagonista del Trono Over è anche finta al centro dell’attenzione mediatica.

Solo lo scorso anno infatti la Galgani ha deciso di sottoporsi a un lifting facciale, dividendo il web. Pochi giorni fa invece abbiamo appreso che stavolta la Dama si è rifatta il seno, e alle pagine del settimanale Nuovo Tv ha spiegato il perché di questa sua decisione, che senza dubbio solleverà non poche polemiche.

Nel frattempo sempre la rivista di Riccardo Signoretti ha pubblicato le foto di come è cambiata Gemma Galgani nel corso degli anni, partendo dal 2010, anno in cui è arrivata a Uomini e Donne, fino a oggi. Le immagini naturalmente hanno fatto il giro del web, e anche in questo caso gli utenti si sono nuovamente divisi.

Ma cosa accadrà quest’anno nel corso della nuova edizione del dating show di Canale 5? Gemma riuscirà finalmente a trovare l’amore della sua vita? In attesa di scoprirlo, rivediamo le dichiarazioni della Galgani sulla scelta di rifarsi il seno.