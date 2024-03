Gemma Galgani supera i confini dell’Italia e diventa un meme in Inghilterra

NEWS

Debora Parigi | 1 Marzo 2024

Uomini e donne

Non solo Italia e Uomini e donne, adesso Gemma Galgani ha conquistato anche l’estero diventano un meme in Inghilterra

Il potere della TV italiana è talmente immenso che Gemma Galgani è arrivata addirittura all’estero. La dama di Uomini e donne è infatti diventata un meme riguardante la casa reale inglese e quindi è arrivata nel Regno Unito. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Il meme su Gemma Galgani diventato internazionale

La TV italiana sforna vari momenti che sul web diventano dei veri e propri meme. E proprio il web ha il potere di far diventare questi meme virali. Ma a volte l’ironia non si ferma alla nazione in cui nasce, ma espatria arrivando in parti del mondo che non ti aspetti. E così è accaduto a Gemma Galgani che adesso è conosciuta addirittura in Inghilterra.

Ma cosa è successo? In pratica un utente ha scritto un tweet riguardante la casa reale inglese. Di recente è stato detto che Kate Middleton sarebbe sparita, poiché di lei non si stanno avendo più notizie da dopo l’operazione a cui è stata sottoposta. Così questo utente ha scritto: “Camilla cercando Kate Middleton nello scantinato di Buckingham Palace”. E ha messo un breve video di Gemma Galgani a Uomini e donne mentre si trovava al buio dietro le quinte degli studi del dating show di Maria De Filippi.

Camilla looking for Kate Middleton in the basement of Buckingham Palacepic.twitter.com/sI40Vl9e5A — 布鲁诺 (@bierreuno) February 28, 2024

Questo meme molto divertente è stato notato dagli utenti italiani che si sono fatti una grande risata. Ma la frase scritta in inglese ha anche raggiunto l’Inghilterra che ha condiviso il tweet e quindi ha di conseguenza conosciuto in un certo senso Gemma. Questa cosa ha divertito ancora di più gli utenti italiani che hanno iniziato con le battute.

Infatti c’è chi adesso spera che possa arrivare un signore inglese a Uomini e donne per corteggiarla. Addirittura c’è chi dice che sarebbe ancora più bello se arrivasse un nobile. Insomma, il tweet è diventato virale e sta facendo il giro del web internazionale. Ormai la Galgani è una vera e propria icona.