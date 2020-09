Se vi chiedete quanti anni ha Gemma Galgani di Uomini e donne, noi vi diciamo la sua età. Ma non solo, vi riveliamo qualche altra informazione della sua vita.

Quanti anni ha Gemma Galgani di Uomini e donne: la sua età

Ormai volto storico del programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani di Uomini e donne è presenza fissa. E nel corso degli anni è diventata un idolo per molte donne che seguono il programma. Il suo modo di essere, il suo look, il suo cambiamento negli anni e il suo non arrendersi mai l’hanno fatta amare molto. Ed è soprattutto il pubblico femminile a sostenerla.

Sempre impeccabile negli abiti, nel trucco, nelle pettinature, gambe molto belle e un fisico da fare invidia, porta tanti a chiedere quanti anni ha Gemma Galgani. La sua età non è ormai più un mistero, perché lei stessa l’ha detta varie volte nel corso del programma di Mediaset.

Gemma Galgani di Uomini e donne è nata il 19 gennaio 1950, a Torino, quindi oggi la sua età è di 70 anni. Un numero che sorprende tantissime persone, poiché porta i suoi anni molto bene. Anche se bisogna dire che spesso le diatribe con Tina Cipollari hanno portato il pubblico a dividersi. C’è chi la considera una donna che porta benissimo i suoi anni e chi invece dà il merito ai truccatori dello show.

Sicuramente da quando Gemma è a Uomini e donne (la prima apparizione risale al 2010) i cambiamenti sono stati tanti. E non possiamo nascondere che spesso sono gli abiti e il trucco a trasformare una persona, sia giovane che più anziana.

E allora ripercorriamo un po’ di tappe della vita e degli anni di Gemma Galgani anche prima di Uomini e donne.

Gli eventi di Gemma Galgani nel corso degli anni

La vita di Gemma è sempre stata piena di tanti avvenimenti. E ad essere spesso protagonista è stato l’amore. Ripercorriamo quindi alcuni momenti più significativi di Gemma Galgani attraverso la sua età.

All’età di circa 11 anni, Gemma Galgani pensò di farsi suora. Poiché alla fine della prima media era stata rimandata in quattro materie, a causa del tanto tempo passato a pregare, pensò che forse proprio quella del convento era la sua strada. Fu il padre a farle cambiare idea. Le fece passare una vacanza estiva in tutta serenità e poi lei avrebbe deciso. Ovviamente cambiò idea e tornò a scuola.

Il primo amore di Gemma Galgani risale al 1962, quando cioè aveva 12 anni. Questo ragazzo di Moneglia, località balneare, le fece prendere una vera e propria cotta, tanto che ogni anno aspettava le vacanze estive per rivederlo. E questo ragazzo fu anche il suo primo bacio.

Un altro amore, dopo la delusione del primo, è quello di quando Gemma aveva 14 anni d’età. Per via della malattia della madre, passò alcuni mesi a Livorno dai parenti. E qui conobbe un giovane, il cui nome era Claudio. L’interesse era reciproco e vissero dei bei mesi spensierati. Purtroppo con il ritorno a Torino e la distanza poi che li separava, anche questo amore finì.

Alla fine degli anni ’60, dopo anni in collegio, Gemma si trovò di fronte ad un bivio: studiare medicina o dedicarsi all’arte, sua grande passione. Decise di chiudersi nel convitto dell’Ospedale Regina Margherita di Torino per frequentare la scuola di vigilatrice d’infazia. Questa esperienza durò qualche anno, ma quando si trovò di fronte anche alla morte dei bambini neonati, non resistette e tornò a casa.

Fu allora quando era appena maggiorenne che il padre riuscì a farla assumere nel Teatro Alfieri di Torino. Gemma quindi iniziò una lunga gavetta, imparò tanto del mestiere. E alla fine diventò direttrice del Teatro, arrivando anche a conoscere ed assere a stretto contatto con artisti famosissimi.

Un momento decisamente importante della vita di Gemma Galgani riguarda quando aveva 23 anni. Il 23 dicebre si sposò con Francesco, un ragazzo di 19 anni conosciuto l’estate dello stesso anno. Erano perdutamente innamorati e comabatterono contro tutti, specialmente i genitori di lui, per questo amore. Purtroppo il matrimonio non durò a lungo, poiché gli stili di vita erano decisamente diversi e lei aveva bisogno della sua indipendenza lavorativa.

Degli anni dopo il matrimonio non conosciamo molto di Gemma Galgani al momento, e le notizie appartengono da quando decise di partecipare a Uomini e donne. Ecco che quindi a 60 anni si iscrisse al programma e conobbe Ennio. I due uscirono insieme, si dovevano sposare, ma lui rimandava sempre e alla fine lei si stufò.

Tornata a Uomini e donne, la grande tappa di Gemma corrisponde all’anno 2015, quando cioè aveva 65 anni di età. Conobbe Giorgio Manetti e iniziarono una frequentazione che fece sognare tutti. Passarono l’estate insieme, ma poi lei a settembre decise di chiudere, senza che lui ne fosse a conoscenza, perché non le aveva mai detto “ti amo”.

Sicuramente altra tappa importante è quella più recente, del 2020. A causa dell’emergenza Covid Uomini e donne si interrompe, ma dopo un mese torna con un format diverso: quello della scrittura. E per gli over è proprio Gemma la prescelta. Tramite chat conosce varie persone e c’è un certo Sirius di 26 anni che vuole corteggiarla. Tornato in TV il programma nella versione consueta, si scopre che Sirius ha davvero 26 anni e si chiama Nicola Vivarelli. Ed ha davvero intenzione di corteggiarla. Così Gemma Galgani all’età di 70 anni si trova a frequentare un ragazzo di 26 anni.

