Il cast di Beautiful si trova in Italia in questi giorni per girare le nuove puntate della soap, in cui potremo vedere anche Valeria Marini!

Valeria Marini guest star in Beautiful

Valeria Marini, reduce da Ne Vedremo delle Belle, approda a Beautiful. L’amatissima diva italiana avrà un ruolo speciale nelle prossime puntate della celebre soap americana, le cui riprese si stanno svolgendo in questi giorni tra Napoli e Capri.

Un evento eccezionale che segna l’incontro tra la fiction a stelle e strisce più longeva e la spettacolarità made in Italy. Il pubblico italiano, tuttavia, dovrà pazientare ancora: gli episodi girati nel nostro Paese andranno in onda su Canale 5 non prima del 2026.

Le telecamere di Pomeriggio 5 sono riuscite a raggiungere alcuni dei volti storici della serie per raccogliere impressioni e curiosità sul soggiorno italiano. Tra loro Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke ogan), John McCook (Eric Forrester) e Jack Wagner (Nick Marone), tutti entusiasti dell’accoglienza ricevuta e delle bellezze del territorio.

Thorsten e Katherine, al centro della tormentata storia d’amore tra Ridge e Brooke, hanno rivelato perché secondo loro, a distanza di oltre 30 anni, la coppia continua a far sognare milioni di telespettatori: “Danno alle persone la speranza“.

John McCook, volto storico di Eric Forrester fin dal primo episodio andato in onda nel 1987, ha provato a spiegare il segreto del successo intramontabile di Beautiful: “È uno show piacevole, bello, internazionale… e veloce. È come un fumetto”.

A suscitare ulteriore entusiasmo è stata poi la conferma della presenza di Valeria Marini sul set. La showgirl, attrice e imprenditrice, è stata avvistata in compagnia del cast sul set e a quanto pare vestirà i panni di sé stessa.

C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire come sarà integrata nelle dinamiche della famiglia Forrester. Di certo, il glamour non mancherà.

Nelle ultime ore sono emerse sui social anche le foto del cast di Beautiful a pranzo da Gino Sorbillo, sul lungomare di via Caracciolo. Qui le star americane hanno potuto assaggiare la pizza napoletana tradizionale.