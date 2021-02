1 L’ex di Gemma Galgani con la sua nemica

Colpo di scena tra ex protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, beccati insieme con tanto di foto finita sui social. Vi ricordate dello storico Maurizio cavaliere di Gemma Galgani? Stiamo parlando del primo, quello che ha fatto battere il cuore alla dama di Torino. Quello con il quale lei ebbe dei rapporti intimi finendo al settimo cielo. Ma quello anche che prima di Natale le spezzò il cuore facendola sprofondare nel dolore.

Ecco, proprio lui ha lasciato il programma di Maria De Filippi dopo aver trovato un nuovo lavoro che non gli permette di partecipare alla trasmissione. E da uomo libero è finito sui social con una foto in compagnia di un’ex dama del Trono Over. Quello che però sconvolge è che la donna in questione è una delle grandi “rivali” di Gemma all’interno dello show, diciamo proprio quella storica. Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio lei, Barbara De Santi, ormai da un anno non più presente nel parterre.

È stata proprio l’ex dama a ricondividere nelle sue storie del profilo Instagram lo scatto con Maurizio e altre persone. E ha aggiunto che l’ex cavaliere è super single, per sua fortuna.

Il dire che è single è riferito al fatto che, in tutta la vicenda con Gemma Galgani, Maurizio fu accusato di avere una storia fuori dal programma. Mentre qui Barbara De Santi conferma che non è così. Ma lascia anche intendere che lei sarebbe interessata ad una conoscenza.

Sicuramente, se Barbara fosse stata a Uomini e donne, avrebbe potuto iniziare una frequentazione con lui. Quindi, chissà che non accada lontano dalle telecamere? Intanto, come la prenderà Gemma Galgani?

Intanto ecco cosa accadrà alla dama nelle prossime puntate del Trono Over…