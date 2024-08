Michelle Hunziker ha voluto mettersi alla prova con una sfida estrema in montagna. La nota presentatrice ha scalato quattro cime in una sola giornata e raggiunto l’obiettivo ha commentato in lacrime: “Pensavo di non farcela, sono emozionata”.

Le lacrime di Michelle Hunziker dopo l’impresa

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato di tante notizie, dalla rivoluzione al Grande Fratello alla nuova coppia di Temptation Island, per arrivare ora all’impresa compiuta da Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva ha accettato di mettersi alla prova con una sfida e scalare le cime del Sas dla Crusc, Piza dales Diesc, Lavarela e Conturines. Si tratta di quattro cime che hanno un dislivello di circa 2000 metri. E l’hanno fatto in un solo giorno. Insieme a lei la figlia Aurora, il genero Goffredo Cerza e Alessandro, un amico di famiglia.

Ovviamente per riuscire a fare una simile scalata è importante avere un allenamento e una preparazione fisica importante. La conduttrice ha fatto sapere su Instagram di essere riuscita ad raggiungere l’obiettivo e tra le lacrime ha raccontato:

“Ce l’abbiamo fatta Abbiamo raggiunto la quarta vetta dopo 8 ore e 43 minuti di scalate, di camminate. Vi dico, è stata dura. Sono molto emozionata perché ci sono stati dei momenti in cui pensavo di non farcela. C’erano dentro anche delle ferrate, ma passo dopo passo e grazie alla bravura di Pio, ai miei due ragazzi che mi hanno dato sempre un po’ di motivazione, ce l’abbiamo fatta ed è veramente un’esperienza unica perché è proprio così, come la vita”.

Michelle Hunziker non ha nascosto di aver avuto delle difficoltà durante la scalata: “Ma non puoi mai guardare la vetta per intero”, ha aggiunto per poi dire che serve fare passo passo e guardare bene dove si mettono i piedi perché può essere pericoloso.

La presentatrice però ha fatto sapere di essere riuscita ad arrivare fino all’obiettivo prefissato: “Ce l’abbiamo fatta e ringrazio davvero tantissimo perché questa esperienza me la ricorderò per sempre”, ha concluso Michelle Hunziker visibilmente commossa.