Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in crisi? Loro fanno chiarezza sul loro rapporto

Protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne sono stati senza dubbio Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due come sappiamo si sono incontrati durante il format virtuale del dating show e sono finiti immediatamente al centro dell’attenzione mediatica per via della notevole differenza d’età. Ciò nonostante la Dama e Sirius hanno deciso di proseguire la loro conoscenza, incuranti delle critiche e delle accuse ricevute. Una volta terminato il programma, Gemma e Nicola hanno iniziato a viversi quotidianamente, portando la frequentazione ad uno step successivo.

Tuttavia da qualche settimana si parla di crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Si è anche ipotizzato infatti che la Dama di Uomini e Donne stesse per lasciare Sirius, avendo capito di non poter trovare in lui il compagno ideale. Ciò nonostante adesso ad intervenire sono proprio Gemma e Nicola. Intervistati dal nuovo numero del magazine del dating show, la coppia ha prontamente smentito la crisi, svelando come vanno oggi le cose. A prendere per prima la parola è la Galgani, che afferma:

“Non ho cambiato idea e continuo a pensare sicuramente agli aspetti più positivi di questa conoscenza, osteggiata pesantemente da alcuni ma anche sostenuta e incoraggiata da altri. Il tempo passa e adesso viviamo la nostra frequentazione non più sotto le telecamere, dove si è più esposti al giudizio del pubblico. In questo momento c’è maggior possibilità di sentirci e vederci con una certa serenità. Dalla fine dell’ultima puntata, ci siamo visti a Roma e continuiamo a sentirci”.

