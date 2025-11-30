Ospite a Verissimo, Gemma Galgani rivela per chi avrebbe lasciato Uomini e Donne. Le inaspettate dichiarazioni della celebre Dama del Trono Over.

Cosa ha rivelato Gemma Galgani

Ieri pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Verissimo, ad arrivare nel salotto televisivo di Silvia Toffanin è stata Gemma Galgani. La celebre Dama del Trono Over di Uomini e Donne si è così raccontata a cuore aperto, rivivendo anche alcuni dei suoi momenti più importanti all’interno del dating show di Canale 5. Nel corso della chiacchierata Gemma ha anche parlato dei suoi grandi amori, alcuni dei quali conosciuti proprio in trasmissione. Ma non solo. La Galgani ha anche rivelato con chi avrebbe lasciato il programma di Maria De Filippi e, a sorpresa, ha fatto il nome di Mario. Come è noto, la conoscenza tra i due non si è conclusa nel migliore dei modi e in merito la Dama torinese ha affermato:

“Mario è stata un’esplosione. I suoi abbracci sono indescrivibili. Io sarei stata pronta ad uscire dalla trasmissione con lui, però mi aspettavo qualcosa di più. La mia ira nei suoi confronti è stata molto forte ma è stata proporzionale a tutto quello che provavo. Sono stata stupita da me stessa, è stato un gesto eccessivo ma ho capito che l’ho fatto perché il mio sentimento nei suoi confronti era talmente forte che non sono riuscita a contenere la delusione”.

Ma non è finita qui. Parlando anche della relazione con Giorgio Manetti, Gemma Galgani ha aggiunto:

“Giorgio è stata una storia importantissima. Il suo errore è stato quello di non farmi capire quanto io fossi importante per lui e di essere un po’ riduttivo e limitativo nella nostra storia. Il nostro è stato un amore di grande sofferenza perché mi sentivo sempre in sospeso, non sapevo mai cosa potesse succedere da un momento all’altro”.

