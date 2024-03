Brando a un passo dalla scelta, Gemma gli scrive una lettera (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 19 Marzo 2024

Uomini e donne

Momento di scelta per Brando oggi a Uomini e donne e anche tanta ansia per il tronista. Ecco che quindi prima di questo momento Gemma Galgani gli ha fatto una sorpresa: un regalo accompagnato da una poesia che lei stessa gli ha letto in puntata.

Le belle parole di Gemma Galgani al tronista Brando poco prima della scelta

La puntata di oggi di Uomini e donne è iniziata con l’annuncio della scelta di Brando. Come aveva già detto alla fine della scorsa settimana, il tronista aveva scelto di uscire dal programma, sperando con una delle due corteggiatrici: Beatriz o Raffaella.

Come ha detto anche Maria De Filippi, Brando è stato indeciso fino all’ultimo. Lo stesso tronista ha rivelato di essere in un dubbio costante, che dentro ha la scelta ma vuole godersi il momento e avere il brivido nel momento in cui si mette a sedere e le vede.

Per smorzare un po’ la situazione e farlo rilassare, la De Filippi ha detto che intanto per lui c’era una sorpresa e cioè una poesia da parte di Gemma Galgani. Come accade spesso, la dama storica del programma regala sempre un pensiero ai tronisti che arrivano alla scelta. Ecco che quindi ha portato un regalo con un biglietto. Ma insieme c’era anche una poesia che ha letto in studio.

Brando, il tuo nome antico è un mix di spade e fuoco

e non mi sembra di dire poco.

Il tuo animo gentile, dolce ed educato

ti rende ai miei occhi un ragazzo delicato.

La beltà è tua da sempre,

il tuo cuore un libro aperto,

il tuo sguardo un ciel sereno,

il sorriso un vero incanto.

Fortunata la ragazza che rapirà il tuo cuore

con la speranza che lo ricolmi soltanto di gioia e d’amore.

Che l’amore sia il verso, la passione la rima

con passo sicuro percorri la china.

Tra i sogni e le stelle, Brando cammina

questa è la tua danza della vita.

Il tronista ha molto apprezzato queste parole di Gemma Galgani prima delle scelta e infatti l’ha abbracciata con riconoscenza.