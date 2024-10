La puntata tanto attesa per gli amanti della soap opera è in arrivo. Questo perché giovedì 10 ottobre su Canale 5 va in onda un doppio appuntamento dell’amata serie televisiva, Endless Love: anticipazioni, trama e streaming.

Anticipazioni Endless Love 10 ottobre

La dizi turca il 10 ottobre va in onda con un doppio episodio, al pomeriggio e in prima serata su Canale 5. Iniziamo con le anticipazioni di Endless Love delle 14:10.

ORE 14:10

Zeynep e Hakan si trovano a casa dei genitori di lei per annunciare il matrimonio. Come abbiamo visto anche nell’episodio precedente Kemal sembra contrariato perché convinto che sia tutta una farsa.

Ma fermi tutti! Perché un fatto è pronto a scaturire una svolta inaspettata alla trama di Endless Love. Questo perché durante la serata Fehime rivela il segreto che è stata costretta a mantenere fino a oggi. A tutti i presenti racconta che Zeynep ha una relazione segreta con Emir. Huseyin la caccia, intimandole di non farsi più rivedere.

A seguito dello smacco di Kemal, Asu si confronta con Emir e lei gli offre un’alleanza contro Kemal. In quel momento però Emir riceve una telefonata improvvisa da Nihan, che lo avverte di aver notato un movimento della mano della madre inferma, Mujgan.

ORE 21:30

Le anticipazioni di Endless Love proseguono con la puntata in prima serata:

Emir è certo che la presenza di Deniz sia d’aiuto per sua madre a uscire dal coma. Il rapporto tra l’uomo e la bambina però sembra infastidire e non poco Nihan.

Intanto, Leyla è sempre più distante nei confronti di Ayhan, dopo aver scoperto che l’uomo le ha tenuto nascoste delle cose sul suo passato.

La trama prosegue con Zehir che scopre come uno degli uomini di Emir abbia ricevuto da lui del denaro. Costui si chiama Raci Esindere ed è proprietario di una clinica privata. Kemal non appena riceve le foto, lo riconosce subito.

Vildan intanto preoccupata vuole portare in ospedale Deniz, a causa della febbre alta. Avverte subito Nihan, che accusa Emir di aver nuovamente somministrato qualche medicinale alla piccola per causarle i medesimi sintomi. Lui però si dichiara innocente. Ed effettivamente è così, dato che la bimba sta mettendo i dentini.

In quella circostanza, Emir mette Nihan davanti a una scelta: il ruolo di patrigno crudele o uno che la ami e faccia da padre.

Intanto Leyla si interroga su chi sia davvero Ayhan e sul legame dell’uomo con suo padre. Dall’altra parte Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa, perché si è scoperto della sua relazione segreta con la Soydere. Hakan dall’altra prova a mettersi a disposizione di Zeynep, ma lei rifiuta l’aiuto.

Kemal prosegue le sue indagini relative al gruppo sanguigno di Deniz e alle varie donazioni fatte da Emir alla clinica, mentre Ayhan è una furia per la multa salata ricevuta.

Nihan si reca a casa di Leyla con Vildan, quando improvvisamente arriva Kemal. I due devono fare attenzione perché Emir è sempre sospettoso e non vogliono farsi beccare insieme. Sempre l’ingegnere è convinto che Deniz sia sua figlia, anche se Emir ha fatto qualsiasi cosa per occultare ogni prova.

Zeynep nel frattempo è disperata per la cacciata di casa, Emir prova a offrirle un appartamento ma lei si rifiuta, perché capisce che così perderebbe la sua dignità, accettando il ruolo dell’amante. Tarik trova Zeynep ma si dice molto deluso dal suo comportamento.

Emir è intenzionato a far partire Nihan a Los Angeles insieme a sua madre, ma lei si rifiuta in qualsiasi modo possibile. Leyla chiede aiuto a Nevzat, per capire qualcosa in più su Ayhan e il legame con suo padre.

Dall’altra parte Emir mette in pratica un nuovo piano per colpire Kemal.

Attendiamo le nuove anticipazioni per scoprire come finisce Endless Love e quante puntate mancano. Intanto vediamo quando va in onda…

La serie turca quando va in onda

Seguiamo nello specifico la programmazione di Canale 5 per sapere quando va in onda Endless Love. Qui a seguire gli orari:

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì , la serie turca è in onda dalle 14:10 .

al , la serie turca è in onda dalle . In seguito il giovedì anziché il Grande Fratello , possiamo seguire una nuova puntata della serie turca. Appuntamento dalle 21:30, con il riassunto dell’episodio precedente, poi prenderanno il via i successivi.

anziché il , possiamo seguire una nuova della serie turca. Appuntamento dalle con il riassunto dell’episodio precedente, poi prenderanno il via i successivi. Infine il sabato a partire dalle 14:45 un altro nuovo episodio, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Quanti episodi ha Endless Love

Endless Love quanti episodi ha? In Turchia è stato suddiviso in 35 e 39 episodi per due stagioni totali.

Su Canale 5 da marzo 2024 abbiamo assistito a numerosi episodi da durata più breve, con una prima stagione ricca e formata da 178 puntate. Ora siamo alla seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono i due modi che rispondono alla domanda “dove vedere Endless Love?”.

Precisamente si può guardare su Canale 5 e su Mediaset Infinity (da sito, app o Smart T), a seconda delle vostre esigenze.

La dizi turca sulla piattaforma è possibile guardarla sia in diretta che in un secondo istante.

