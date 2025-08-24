Come ogni anno è atteso il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama nel corso dell’estate però ha stupito tutti. Come testimoniato da alcune segnalazioni e foto, la famosa dama del dating show ha lavorato come cameriera in un bar “per arrotondare”.

Gemma Galgani cameriera in un bar

La nuova edizione di Uomini e Donne è pronta a cominciare e accoglierà ancora una volta Gemma Galgani nel parterre del Trono Over. Ma la sorpresa sarebbe un’altra: durante l’estate, infatti è stata avvistata al lavoro in un bar di Torino, come cameriera. A lanciare la notizia è sia Lorenzo Pugnaloni che Nuovo TV:

«Gemma confermata x la nuova edizione e questa estate – come mi hanno segnalato diverse persone – ha scelto di lavorare come cameriera in un bar a Torino; chiaramente, per arrotondare. Molte persone che hanno preso ordinazioni da lei affermano che è stata sempre gentile e cordiale. Molti la riconoscevano e si facevano foto ecc…», ha scritto Pugnaloni.

Un’immagine inaspettata, lontana rispetto al suo ruolo nel programma di Maria De Filippi: Gemma Galgani che si rende disponibile e ascolta le richieste dei clienti del bar. Secondo le testimonianze raccolte, è sempre stata disponibile. Ma c’è di più: «I miei occhi non credevano: correva tra i tavoli con una classe che non si insegna, sempre gentile, sempre umile. Non una vip, ma una persona vera. Brava Gemma!», scrive ancora la fonte, sottolineando la sincerità dei gesti e il calore umano.

A confermare il tutto ci ha pensato anche Riccardo Signoretti che ha pubblicato le foto su Nuovo TV, con la seguente didascalia: “Gemma, da dama in tv a cameriera in un bar: «Nella vita io mi rimetto sempre in gioco!». Il volto di Uomini e donne appare a sorpresa in un locale di Saint-Vincent: «Dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore», dice un cliente”

Insomma Gemma Galgani non smette mai di stupire ed è attesissima a Uomini e Donne per la nuova e imminente stagione televisiva!