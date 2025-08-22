Se n’è già parlato con insistenza, ma ora è arrivata la conferma: Flavio Ubirti è ufficialmente uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Dopo Temptation Island e l’addio al calcio, il tentatore è pronto per una nuova avventura!

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Dopo settimane di indiscrezioni e conferme ufficiose, ora è ufficiale: Flavio Ubirti sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. La conferma definitiva è arrivata da Davide Maggio, che ha annunciato la presenza del 24enne toscano tra i protagonisti della nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi, in partenza su Canale 5 a settembre.

La notizia era però nell’aria da tempo. Lorenzo Pugnaloni ne aveva parlato già a luglio, anticipando il nome di Flavio tra i probabili volti del trono. Poco dopo, anche il settimanale Nuovo TV aveva rilanciato l’indiscrezione, mentre un’ulteriore conferma era arrivata in maniera piuttosto curiosa: Alberto Bruni, direttore sportivo del Baldaccio Bruni, squadra in cui militava Ubirti come portiere, aveva svelato tutto ad Arezzo Notizie. Aveva spiegato che Flavio aveva ricevuto “un’importante proposta lavorativa da Mediaset” e per questo aveva lasciato il calcio.

Flavio è infatti già un volto familiare per il pubblico di Uomini e Donne e di Mediaset. Questo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Durante il reality estivo, aveva instaurato un legame con Denise Rossi, allora fidanzata di Marco Raffaelli. Sebbene tra i due non sia nata una vera storia, l’intesa davanti alle telecamere ha fatto emergere la personalità di Flavio, rendendolo uno dei protagonisti più chiacchierati del programma.

Ora ha deciso di mettersi in gioco sul trono di Uomini e Donne, dove avrà la possibilità di cercare l’amore che sogna: una relazione solida, duratura, magari da cui creare una famiglia un giorno. È questo l’obiettivo che il giovane toscano spera di raggiungere grazie alla nuova esperienza televisiva.