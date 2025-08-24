If You Love anticipazioni puntate dal 24 al 31 agosto: dove vedere in streaming
Puntate dal 24 al 31 agosto: le anticipazioni di If You Love
Leggiamo insieme le anticipazioni di If You Love: ecco la trama delle puntate dal 24 al 31 agosto 2025, visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Anticipazioni di If You Love domenica 24 agosto
Secondo le nuove anticipazioni di If You Love, Leyla e Baris decidono di nascondere i bozzetti sottratti da Fusun proprio nella cameretta della piccola Berit, nel tentativo di tenerli lontani da occhi indiscreti.
Il giorno seguente, Ates riunisce i suoi fratelli per dare una notizia che sorprende tutti: lui e Leyla stanno per sposarsi.
Aydos, incuriosito, chiede subito la data precisa e, con grande stupore di Leyla, Ates annuncia che le nozze si terranno già nel fine settimana.