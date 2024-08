A Uomini e Donne torna o no Gemma Galgani? Da Maria De Filippi potrebbe arrivare una proposta (che non farà piacere a Tina)

A seguito dei recenti gossip rivedremo o no Gemma Galgani a Uomini e Donne? Stando ai rumor Maria De Filippi potrebbe rivolgere una proposta alla nota dama (che non piacerà per nulla a Tina Cipollari).

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna?

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della presunta frequentazione tra Gemma Galgani e un uomo misterioso, nata nel corso dell’estate. Una situazione del genere dunque potrebbe compromettere la sua presenza a Uomini e Donne nell’imminente prossima stagione televisiva.

Quindi pra è lecito chiedersi: vedremo o no Gemma a Uomini e Donne? Secondo i più sarebbe ormai certo il suo addio al programma e non dovrebbe più fare parte del parterre femminile. Ma, nonostante ciò, secondo quanto si legge su Solo Donna, Gemma Galgani potrebbe far ritorno in studio solo per un periodo molto breve, si presume una puntata. Ma per fare cosa?

Stando a quanto si apprende dal sito, Gemma Galgani potrebbe arrivare in studio per parlare del suo nuovo compagno. Si vocifera che per lei si sarebbe pensato a una puntata speciale con la famosa “scelta”, accompagnata dai petali di rosa e musica romantica. Se la news dovesse trovare conferme, potrebbe realmente chiudere un ciclo per la dama all’interno della trasmissione, durato davvero tantissimi anni. E non è tutto!

La presunta proposta di Maria De Filippi

Ma potrebbe non essere finita qui, perché come si legge su Gossip e TV e Libero, potrebbe esserci all’orizzonte una proposta per Gemma Galgani. Stando a quanto si vocifera infatti da parte di Maria De Filippi non è escluso possa arrivare una richiesta da rivolgere alla nota dama.

Più nello specifico si pensa a un nuovo ruolo per Gemma Galgani come opinionista accanto a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì. Dunque non è da escludere che possa aggiungersi una nuova poltrona accanto ai già collaudati e amati opinionisti del dating show di Canale 5. La situazione per ora non è certa è si tratta di rumor e voci di corridoio. Quindi staremo a vedere cosa succederà!

Certo è che se così fosse non è escluso possano nascere nuovi scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che in questi anni ci hanno abituati a tante discussioni in studio.

Ma sarà davvero così? Ora è difficile a dirsi e tutti i rumor emersi su Gemma Galgani sono da prendere con le pinze. Unica cosa che sappiamo è che a breve dovrebbero ripartire le registrazioni di Uomini e Donne, con la prima puntata in programma il 9 settembre.