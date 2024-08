Nuova polemica su Alex Wyse. Alcuni fan non hanno gradito una mossa fatta dal cantante e si sono detti un po’ delusi. Lui ha deciso di rispondere, poi però ha cancellato i commenti.

La polemica su Alex Wyse

Nuova polemica ha travolto l’ex allievo di Amici, Alex Wyse. Il cantante a sorpresa ha fatto sapere in data 16 agosto che avrebbe preso parte a un evento al Castello di Nusco, in provincia di Avellino. Una serata che però l’artista non aveva pubblicizzato sui social e questa mossa ha fatto arrabbiare i suoi fan, che hanno scoperto tutto all’ultimo minuto.

Da qui si è scatenata una critica dopo l’altra in cui i supporter di Alex Wyse hanno domandato il perché di questa scelta e perché solo alcuni hanno avuto modo di presenziare. C’è chi si è sfogato sull’hashtag dedicato all’artista e chi, magari, l’ha taggato direttamente in attesa di un confronto.

Alex Wyse dalla sua ci ha tenuto a intervenire e spiegare cosa sarebbe successo. Si trattava semplicemente di un evento di beneficenza in cui lui avrebbe preso parte per un breve lasso di tempo. Ciò significa dunque che non si sarebbe trattato di un concerto per intero. Ecco quindi perché il cantautore ha evitato di pubblicizzare troppo la serata. Avrebbe preferito avere tutto il suo pubblico in un altro evento tutto loro, senza dover portare alcuni di loro a fare km e km per pochi minuti di esibizione.

Le parole di Alex Wyse

La spiegazione esaustiva e premurosa di Alex Wyse, che ai suoi fan tiene davvero tanto, non sembra aver convinto alcuni. La polemica è ancora proseguita, tra chi ha avuto da ridire. C’è chi si trovava non molto distante dal luogo dell’evento, ma per il poco preavviso non ha avuto la possibilità di partecipare. La situazione ha visto Alex a dover giustificare le sue scelte e cercare dialogo e chiarimento con i suoi fan.

Il botta e risposta tra Alex Wyse e i fan

C’è qualcuno che ha alzato i toni ed è stato un po’ troppo scontroso nei confronti di Alex Wyse, altri hanno cercato di confrontarsi e c’è chi è stato più ragionevole ed è andato il contro al proprio beniamino.

Le risposte di Alex Wyse

Tutti i commenti, o quasi, che ci sono stati tra il cantante e i fan sono stati eliminati dallo stesso, forse per mettere fine alla polemica e non dare troppo adito alle incomprensioni avute. Come avete visto, però, c’è chi ha comunque condiviso degli screen del botta e risposta tra Alex Wyse e i fan. Ci si augura però che quanto accaduto possa risolversi tra le parti.

In generale comunque sono tante quest’oggi le novità su Amici. Dalla candidatura di un amato ballerino di Ballando con le Stelle come insegnante, ai presunti screzi tra due ex allievi, per passare alla situazione sentimentale di Sarah, così come di LDA. Il mondo del talent show ci riserva sempre tante notizie!