L’incidente di Genny Urtis all’arrivo in Sardegna

Un inizio di vacanze da dimenticare per Genny Urtis. Al suo arrivo in Sardegna ha avuto un incidente d’auto, totalmente distrutta. Ecco cosa è successo e come sta.

Incidente per Genny Urtis in Costa Smeralda

Non avrebbe potuto iniziare peggio la vacanza di Genny Urtis in Costa Smeralda. Al suo arrivo in Sardegna, il medico estetico dei vip si è resa protagonista di un incidente d’auto.

Il fatto, come riportato anche da La Nuova Sardegna si è verificato primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14:00, lungo la strada provinciale 73, nei pressi del bivio per San Pantaleo-Portisco. Nello scontro sono rimaste coinvolte anche delle altre automobili.

Sul posto sono intervenuti prontamente la polizia locale e i sanitari del 118, che si sono subito premurati di risolvere la vicenda.

Alla guida di una delle vetture, un’Audi, c’era Giacomo Urtis – oggi conosciuta come Genny, la nota chirurga dei vip. Attraverso una storia su Instagram ha raccontato quanto accaduto pubblicando il video a seguire.

Genny Urtis mostra le immagini dell’incidente avuto al suo arrivo in Sardegna pic.twitter.com/hRNNBJVNQk — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 5, 2025

«Botoxini appena arrivata in Sardegna guardate cosa ho combinato.L’Audi nuova nuova, più tutte le macchine che ho coinvolto e il braccio. Questo è quello che ho combinato», ha detto Genny Urtis mostrando il suo Suv completamente distrutto. Nelle immagini si vedono delle altre auto parcheggiate lì vicino e alcuni resti della vettura.

A seguire Genny ha fatto sapere che lui e chi si trovava a bordo dell’auto non ha accusato gravi conseguenze fisiche. Urtis ha solo una ferita al polso. Non ha rilasciato però delle altre dichiarazioni.

In un video seguente, invece, Genny Urtis seduta su un muretto che costeggiava la strada, parlava al telefono con il tentativo di risolvere il prima possibile questo grosso imprevisto della sua vacanza.

Per fortuna, come detto, non è successo nulla di grave, anche se sarebbe potuta andare davvero molto peggio!