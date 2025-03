Giorgia è salita sul palco del concerto di Geolier e insieme hanno cantato il brano La cura per me. Ecco il video

Giorgia è stata ospite del concerto di Geolier e insieme hanno cantato una versione inedita de La cura per me, con all’interno anche alcune barre scritte dal rapper. Ecco il video.

Giorgia canta con Geolier

Nella serata di ieri Geolier si è esibito per una seconda volta a Roma e nel corso del suo concerto il pubblico ha potuto assistere a una sorpresa molto speciale. Sul palco, infatti, ha fatto il suo ingresso Giorgia con il brano sanremese “La cura per me“.

La canzone ha riscosso un notevole successo nel corso dell’ultimo mese e ha conquistato il pubblico italiano. Come vediamo anche dal video qui sotto, dunque, non stupisce che tutti i presenti la stessero cantando a squarciagola. In un primo momento l’artista ha intonato il brano da sola ma poi dal dietro le quinte è uscito anche Geolier.

Il rapper e la cantante hanno portato una versione live e inedita de “La cura per me“, in quanto il primo ha scritto alcune barre in occasione dell’evento: “Come stavi senza di me? Sono la voce, tu sei il mare. Io sono poco, tu sei tanto. Tu sei la cura per me“. Durante la performance si sono anche abbracciati e lui si è inchinato di fronte a Giorgia per renderle omaggio.

#Giorgia al concerto di #Geolier. Ecco “La Cura per me” (da Esse Magazine).

E che cori! pic.twitter.com/BqFV8SYQSc — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) March 29, 2025

Oltre al brano che Giorgia ha portato sul palco dell’Ariston quest’anno, i due hanno anche cantato “L’ultima canzone“, uscita nel 2023. Sul palco, durante i concerti, sono saliti anche altri amici del rapper napoletano: Luché, con cui ha cantato “Già lo sai” e “Yatch”, MV Killa, con cui ha intonato “Amo ma chi t sap” e con Yung Snapp, con il quale ha portato “Cadillac” e “Cls”.