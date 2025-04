Le showgirl di Ne vedremo delle belle sono entrate in studio ballando sulle note di Shake it off di Taylor Swift

Per la seconda settimana di fila a Ne vedremo delle belle abbiamo visto le showgirl cantare, ballare e avere alcuni battibecchi tra loro. Il programma sta venendo apprezzato da molti utenti del web, i quali commento con entusiasmo tutto ciò che accade.

Su Twitter, per esempio, non mancano video delle performance e la stessa cosa vale anche per quella che ha aperto l’appuntamento. Le concorrenti, infatti, sono entrate in studio ballando sulle note di Shake it off di Taylor Swift. Qui sotto potete vedere il video che contiene anche i complimenti di Carlo Conti: “Siete state molto brave, vi siete mosse a tempo“.

Mentre il pubblico di Ne vedremo delle belle le applaudiva, anche i giudici sono intervenuti. Mara Venier, per esempio, ha fatto i complimenti per la loro potenza e ha fatto un commento sul look di Pamela Prati complimentandosi per il suo fisico. La showgirl ha urlato con orgoglio la sua età venendo acclamata da tutti i presenti.

Insomma, l’esibizione sulle note del successo della popstar americana ha riscosso un grande successo. Vedremo se nel prossimo futuro ricapiterà un suo brano oppure sceglieranno qualche altra cantante. Voi che cosa ne avete pensato del balletto delle concorrenti? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo che la prossima puntata di Ne vedremo delle belle andrà in onda il prossimo sabato, 5 aprile 2025. Tante saranno ancora le sfide che vedranno al centro le showgirl e tutto il pubblico a casa non vede l’ora di poterle giudicare comodamente dal proprio di divano.