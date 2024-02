Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 a classificarsi al primo posto della classifica provvisoria è stato Geolier. Sui social arriva la sua reazione.

La reazione di Geolier

Quest’anno a partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo tra i Big in gara è Geolier. L’amato artista partenopeo è da anni nel cuore del grande pubblico e nel corso del tempo ha raggiunto un riconoscimento dietro l’altro e in molti attendevano con ansia il suo arrivo alla kermesse. Sul palco dell’Ariston il cantante ha presentato la canzone I p‘ me, Tu p‘ te, che in queste ore ha già conquistato tutti. Già da prima della partenza del Festival della canzone italiana, gli scommettitori avevano puntato sul rapper, che fin da subito è stato visto come uno dei potenziali vincitori di questa edizione.

Ieri sera nel mentre Emanuele, in occasione della seconda puntata, è riuscito a convincere nuovamente e si è così posizionato al primo posto della classifica generale, generata dalle preferenze del televoto e delle radio. Sui social nel mentre in molti si sono trovati d’accordo con questo risultato e lo stesso cantante ha festeggiato il successo.

In queste ore infatti è spuntato in rete un video in cui vediamo la reazione di Geolier al primo posto della classifica generale. Il cantante, circondato dal suo staff e dai suoi cari, è esploso in un’ovazione e naturalmente in breve la clip ha fatto il giro dei social.

Domani sera intanto il rapper partenopeo tornerà a esibirsi sul palco del Teatro Ariston in occasione della serata cover e di certo anche in questa occasione saprà stupire tutto il pubblico. Ma cosa accadrà e come si posizionerà il cantante nella classifica definitiva? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre a Emanuele facciamo un enorme in bocca al lupo.