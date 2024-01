Sanremo

Scopriamo il testo e il significato di I p’ me, tu p’ te, la canzone di Geolier in gara al Festival di Sanremo 2024

Quest’anno per la prima volta nella sua carriera a partecipare a Sanremo 2024 è Geolier, che presenta la canzone I p’ me tu p’ te. Andiamo dunque a scoprire il testo e il significato del brano dell’artista partenopeo, acclamato dal pubblico.

I p’ me tu p’ te testo canzone Geolier

Senza dubbio il 2023 è stato un anno d’oro per Geolier, che ha raggiunto un traguardo dietro l’altro confermandosi come uno degli artisti più amati e seguiti del momento. Stavolta il rapper partenopeo ha deciso di mettersi alla prova con una nuova esperienza e a partire dal 6 febbraio sarà in gara tra i Big di Sanremo 2024. Proprio in occasione del Festival Geolier presenterà la canzone inedita I p’ me tu p’ te, già attesissima dal pubblico.

In attesa di scoprire cosa accadrà, andiamo a leggere un estratto del testo del brano:

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

Il testo della canzone con cui Geolier parteciperà a Sanremo 2024, è stata scritto da D. Simonetta – P. Antonacci – E. Palumbo – M. Zocca, mentre la musica è di D. Simonetta – G. Petito – D. Totaro – F. D’Alessio. Il pezzo sarà interamente in lingua napoletana è l’obiettivo è proprio quello di portare Napoli a Sanremo.

Significato di I p’ me tu p’ te

Adesso che abbiamo scoperto un estratto del testo di I p’ me tu p’ te, andiamo a scoprire il significato della canzone che Geolier presenterà a Sanremo 2024.

Con il suo brano il giovane rapper, al suo esordio al Festival, vuole parlare di un amore finito e di una relazione che sembrava condannata fin dall’inizio. Proprio in merito alla canzone Geolier afferma:

“Il pezzo parla di una coppia che si ama troppo”.

Di certo l’arrivo di Geolier a Sanremo 2024 è già attesissimo e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.

Le parole di Geolier prima di Sanremo 2024

In attesa di salire sul palco di Sanremo 2024 con I p’ me tu p’ te, Geolier in questi giorni si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida. Il rapper ha affermato che a seguirlo in questa esperienza ci sarà la sua prima fan: sua mamma. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Per lei Sanremo è finora la cosa più importante che ho fatto in tutta la mia vita. Per questo la responsabilità di essere qui è doppia”.

Ma non solo. Nel corso dell’intervista con Rai Play Geolier ha anche ricordato come il Festival sia sempre stato presente nella sua famiglia:

“La timidezza secondo me è un punto di forza sempre. Fa parte della paura, e la paura non ti fa sbagliare. Da piccolo guardavo Sanremo con la mia famiglia. Il mio ultimo ricordo di mio nonno è di lui davanti alla televisione che cantava Massimo Ranieri”.

I Big in gara a Sanremo 2024

Ma chi sono i Big in gara a Sanremo 2024 e quali sono i titoli delle loro canzoni? Andiamo a scoprirlo:

A Geolier va il nostro più grande in bocca al lupo.