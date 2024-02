“John Travolta ha negato la liberatoria per ritrasmettere ‘Il ballo del qua qua’, la rivelazione a Storie Italiane

Sanremo

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Pare che John Travolta, ospite della seconda puntata del Festival di Sanremo 2024. abbia negato la liberatoria per ritrasmettere la gag de “Il ballo del qua qua“.

John Travolta nega la liberatoria

Ieri sera John Travolta è stato il primo degli ospiti internazionali previsti a salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024. Insieme ad Amadeus, dopo una breve presentazione, ha danzato sulle note de “La febbre del sabato sera” e non solo. In seguito sono anche usciti dal teatro per raggiungere Fiorello.

Tutti e tre poi hanno ballato “Il ballo del qua qua” diventando protagonisti di una gag che il web ha trovato “surreale” e “assurda“. Tuttavia ha fatto molto divertire gli spettatori, che hanno commentato sui social con grande entusiasmo. Chi non sembra troppo contento pare sia proprio l’attore americano il quale sembra abbia negato la liberatoria per ritrasmettere la gag.

John Travolta non ha dato la liberatoria per ritrasmettere il ballo del qua qua #Sanremo2024 pic.twitter.com/iogGtfo3IL — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

A darne notizia è stato un giornalista ospite a Storie Italiane: “Forse John Travolta aveva avuto un presentimenti perché ha negato la liberatoria per ritrasmettere l’esibizione. Forse aveva capito che non sarebbe venuta benissimo“. Non abbiamo la certezza che tutto ciò sia accaduto ma lo stesso Fiorello si è trovato d’accordo con la star hollywoodiana, come espresso nella puntata notturna di Viva Rai 2:

“Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Tu non lo sai perché non c’eri. Eri impegnato a dire ‘codice 01’ e gli insulti me li prendo io.

Perché tu sei là e io mi prendo gli insulti. Abbiamo fatto una gag… Ti sei reso conto? Questa è la fine delle nostre carriere“.

Questo sarebbe ciò che è successo nelle ultime ore con John Travolta e vedremo solo più avanti se le voci si riveleranno effettivamente reali oppure no.