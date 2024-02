“Non senti di aver rubato?”, Geolier risponde a tono in sala stampa sulla vittoria della serata cover (VIDEO)

Sanremo

Debora Parigi | 10 Febbraio 2024

Dopo la serata delle cover in cui a sorpresa (ma non troppo considerando il grande fandom che ha) ha vinto Geolier superando la favorita Angelina Mango, si è acceso il dibattito. E così oggi in sala stampa Lucio Dalla al cantante è stata posta una domanda molto forte che ha trovato la risposta diretta dell’artista in gara. Vediamo cosa è accaduto.

La risposta di Geolier su una domanda riguardo la vittoria “rubata” della serata cover

Ha fatto molto scalpore la vittoria di ieri, nella serata cover di Sanremo 2024, di Geolier. Come molti utenti hanno commentato sui social e come vari critici sui giornali e siti internet, la sua è stata un’esibizone non da Top 5 e altri avrebbero meritato quel premio. Lo ha poi ammesso lo stesso rapper che ha raccontato come anche secondo lui altri avrebbero dovuto vincere qualcun altro, prima fra tutti Angelina Mango.

L’ex cantante di Amici, infatti, ha portato sul palco in maniera sincera, emozionante e pura la sua versione de La rondine, canzone di suo padre Mango venuto a mancare 10 anni fa. Per lei è stata un’emozione immensa e il pubblico dell’Ariston (e non solo) ha apprezzato facendole una standig ovation. Angelina era quindi la vincitrice annunciata di questa serata, come rivelato anche dalla stampa che aveva assistito alle prove.

Perché quindi ha vinto Geolier? Non abbiamo i numeri alla mano, ma sembra che un grande contributo sia arrivato proprio dal televoto. Il cantante ha un fandom immenso che si è attivato dal primo giorno per sostenerlo. Ma la decisione non è stata apprezzata tanto che all’Ariston il pubblico ha dissentito sulla classifica con fischi e rumori di disapprovazione.

Oggi, quinidi, sono uscite le dichiarazioni su quanto successo. E a Geolier sono state poste varie domande sulla vicenda. Nella conferenza stampa di stamani (in sala stampa Lucio Dalla), una giornalista gli ha fatto una domanda molto forte. “Non ti senti di aver rubato un po’ la vittoria di ieri? Perché oggettivamente c’erano delle esibizioni come quella di Skin con i Santi Francesi e Angelina Mango che, con tutto il rispetto…io in te mi sentirei un po’ a disagio”, ha chiesto.

Questa domanda ha lasciato molti dei presenti perplessi. Ma subito Geolier ha replicato: “Io mi sento a disagio a rispondere a questa domanda”. E in sala è scoppiato l’applauso. Poi lui ha continuato: “Non so che dirti veramente. Alla fine io ho una fanbase che mi ha sempre supportato. Io mi sono esibito semplicemente e non mi sento di aver rubato. È una brutta parola questa”.

e anche oggi Emanuele Palumbo è una persona migliore di me perché io avrei preso questa persona (non la definisco giornalista perché sarebbe un’offesa ai giornalisti veri) e l’avrei strascinata per i capelli da Sanremo a Secondigliano.



SEI LA FECCIA. pic.twitter.com/B5Jkf7Bpq6 — breakablesoul_💐💙 (@laudieropaola17) February 10, 2024

Questa sera ci sarà la Finale di Sanremo 2024 e le votazioni avverranno in due tempi. Sarà aperto un televoto che andrà a sommarsi alle classifiche delle serate precedenti. Da questa classifica finale ne uscirà una Top 5. A quel punto sarà tutto azzerato e partirà una nuova votazione. E sarà per il 34% televoto, per il 33% sala stampa e per il 33% radio.