Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A seguito dello scarpe gate che ha coinvolto John Travolta durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, l’AD Roberto Sergio ha annunciato che la Rai vuole fare causa all’attore.

La decisione della Rai su John Travolta

Mercoledì sera, nel corso della seconda puntata del Festival di Sanremo 2024, a salire sul palco in qualità di ospite è stato John Travolta. L’attore tuttavia come sappiamo è finito al centro di una polemica che da qualche giorno sta facendo discutere il web. Il divo di Hollywood infatti ha indossato un paio di scarpe di un noto brand, che non è stato oscurato. A quel punto la Rai è stata accusata di pubblicità occulta. Lo stesso Amadeus ha fatto però chiarezza sulla situazione, sottolineando come con l’attore ci sarebbe stato solo un accordo editoriale e non commerciale. A causa di una svista generale per di più il marchio non è stato notato e di conseguenza si è trattato di un semplice errore. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

A rompere il silenzio è stato infatti l’AD Roberto Sergio, che raggiunto da Il Foglio ha annunciato che la Rai ha intenzione di fare causa a John Travolta. L’attore infatti pare abbia firmato un contratto in cui avrebbe dichiarato d’impegnarsi a non fare alcuna pubblicità di alcun tipo. Sergio, con ironia, ha così affermato:

“Voleva fare il furbo in Italia, rubare a casa dei ladri”.

Proseguendo però Sergio afferma con sicurezza di escludere la possibilità che qualche collaboratore Rai o di Amadeus fosse d’accordo per mandare in onda l’immagine delle scarpe indossate da John Travolta. L’AD ha però aggiunto: “Se così non fosse, noi lo scopriremo e cacceremo qualsiasi collaboratore o dipendente infedele”. La Rai dunque ha deciso di tutelarsi e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la denuncia contro l’attore americano.