Nicolò Figini | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’allontanamento di George Ciupilan da Nikita

In queste ultime ore George Ciupilan e Nikita Pelizon hanno avuto un confronto. Questo perché la vippona crede che il loro rapporto si sia un po’ freddato. All’inizio, infatti, si erano molto legati e passavano le giornate a parlare, ridere e scherzare. E alcuni fan hanno iniziato a pensare che tra loro potesse anche nascere qualcosa di più. Così non è stato. Anche perché l’ingresso di Luca Onestini ha rimescolato le carte in tavola. Nikita, infatti, si è interessata a lui, nonostante in seguito le abbia dato un due di picche.

A questo punto la Pelizon ha tentato di riavvicinarsi all’amico per capire i motivi che li hanno portati a questo punto, tirando in ballo anche la Fiordelisi: “Io non capivo solamente perché ultimamente parliamo molto meno, tuto qua. Credo di averti spiegato perché ci sia stato questo avvicinamento. Ho dubitato di lei“. La vicinanza tra Nikita e Antonella, però, sembra aver fatto nascere dei dubbi nel tiktoker:

“Io ti ho detto che non è per quella cosa lì, è per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Se me l’hai spiegato è perché sai. O capisci a cosa mi riferisco perché altrimenti non arriva nessun concetto del genere. Non arriveresti a dirmi una cosa del genere. Per me, te e Luca, siete entrambe due persone con cui ho passato la maggior parte del tempo qui dentro. A me dispiace che voi due discutiate, siete due persone con cui ho un bel rapporto. Dall’altra parte sono in una situazione in cui dico… uhm…“.

George entrando nella sua prima dinamica? 👁️👄👁️



A Nikita che gli chiede perché il loro rapporto si sia un po' raffreddato, risponde che lei gli ha detto qualcosa su qualcuno e ora non capisce questo suo avvicinamento a quel qualcuno (Antonella)#GFvippic.twitter.com/Kg8U8NYUs5 — Paola. (@Iperborea_) January 3, 2023

