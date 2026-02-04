Gerry Scotti annuncia lo stop ai premi in gettoni d’oro per La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario. Ecco cosa cambia dal 1° febbraio.

L’annuncio di Gerry Scotti

Novità storica nei giochi televisivi Mediaset. Gerry Scotti ha infatti annunciato che, a partire dal 1° febbraio 2026, a La Ruota della Fortuna, e a breve anche a Chi vuol essere milionario, i premi ai vincitori non verranno più consegnati in gettoni d’oro, bensì in soldi reali, con la ritenuta d’acconto. Un cambio di rotta decisamente importante questo, che segna un nuovo inizio nei quiz del Biscione. Ma cosa cambia dunque per i vincitori e quali saranno le nuove regole? Andiamo a scoprirlo.

Fino a questo momento, come è noto, la vincita in gettoni d’oro riduceva notevolmente il montepremi finale. Il denaro vinto infatti era soggetto a una ritenuta alla fonte del 20%, applicata dalla stessa rete televisiva. In seguito al bottino andava applicata l’IVA al 22% sull’acquisto dell’oro, anch’essa applicata prima della consegna del premio. Infine c’erano da considerare i costi di conversione e di trasporto.

Ma cosa cambia adesso che è stato annunciato lo stop ai premi in gettoni d’oro? La nuova formula annunciata da Gerry Scotti semplifica notevolmente il processo per incassare i soldi. Il vincitore infatti riceverà semplicemente un bonifico sul proprio conto corrente e i soldi verranno automaticamente tassati con una ritenuta d’acconto del 20%.

Quanto ha intascato il campione de La Ruota della Fortuna con la nuova formula

Il primo vincitore ad usufruire della nuova formula annunciata da Gerry Scotti è stato Paolo. Il campione de La Ruota della Fortuna, studente di ingegneria di soli 19 anni, si è aggiudicato un montepremi da ben 20 mila euro. Ma quanto ha intascato dunque con le nuove regole?

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, lite tra un Cavaliere e Gianni Sperti e un bacio nel Trono Classico (ANTICIPAZIONI)

Dalla vincita finale, Mediaset tratterrà 4 mila euro di ritenuta d’acconto (che ricordiamo è pari al 20% della somma). Di conseguenza dunque il premio che Paolo incasserà sarà di 16 mila euro.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.