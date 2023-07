NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Luglio 2023

Gerry Scotti riporta in vita il celebre programma di Mike Bongiorno

Ieri sera sono stati presentati i Palinsesti Mediaset 2023/2024, durante i quali sono state annunciate tutte le novità della prossima stagione televisiva. A tornare sul piccolo schermo naturalmente sarà anche Gerry Scotti, e stavolta per l’amato presentatore, e per tutto il pubblico, ci sarà una grande e inaspettata novità. Il re dei quiz game infatti condurrà la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, il celebre programma di Mike Bongiorno.

Come sappiamo il conduttore è stato al timone della trasmissione, andata in onda dapprima su Canale 5 e in seguito su Rete 4, per ben quattordici anni. A seguire, nel 2007, a presentare il quiz per due edizioni, trasmesse su Italia 1, è stato Enrico Papi.

Adesso a riportare in vita La Ruota della Fortuna sarà proprio Gerry Scotti, che nei prossimi mesi tornerà su Canale 5 con il celebre programma. Attualmente non è ancora ben chiaro quanto il quiz game andrà in onda. Senza dubbio però la trasmissione è una delle novità più attese della prossima stagione televisiva.

Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Gerry e a tutta la sua squadra, certi che il programma sarà un successo assicurato.