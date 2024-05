Gerry Scotti a Io Canto Family lancia una frecciatina in diretta ad Antonella Clerici (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Maggio 2024

Antonella Clerici

Ieri sera durante la prima puntata di Io Canto Family, Michelle Hunziker ha ricevuto una sorpresa da Gerry Scotti. C’è stata una sorta di “passaggio di testimone” e non è mancata una battutina del presentatore, che in tanti hanno interpretato come una frecciata ad Antonella Clerici.

La frecciatina di Gerry Scotti

Ha preso il via ieri Io Canto Family, lo spin off di Io Canto Generation. Al timone di conduzione non abbiamo però Gerry Scotti, bensì Michelle Hunziker. La conduttrice è stata designata come guida per i talenti del programma musicale. Pochi secondi dopo il suo ingresso in studio, la padrona di casa è stata accolta dagli applausi e ha salutato i maniera calorosa tutti.

LEGGI ANCHE: Arena allagata, Arena fortunata! Annalisa torna a Verona e neanche il nubifragio la ferma (VIDEO)

A sorpresa, però, poco dopo si è palesato proprio Gerry Scotti. Quest’ultimo ci ha tenuto a fare un grosso in bocca al lupo alla sua collega e amica per la nuova avventura televisiva. Michelle Hunziker, molto emozionata, ha chiesto il benestare a Scotti, che non si è tirato indietro e ha fatto una battutina. Il presentatore infatti ha colto la palla al balzo per dire la sua e in molti sul web hanno colto una replica indiretta ad Antonella Clerici:

“Mi sono inventato un titolo…Va che bello perché potrebbe essere un format…Ti lascio una trasmissione…”. Tanti telespettatori hanno colto questa frase come una stoccata, dato che proprio la Clerici per tanti anni ha condotto Ti lascio una canzone. Ma non solo, perché in un’intervista a Chi, la presentatrice aveva lamentato che Mediaset avesse in qualche modo preso spunto dai suoi programmi.

Potrebbe essersi trattata semplicemente di una battuta, quella fatta da Gerry Scotti e non è detto ci fosse necessariamente un secondo fine.

Peraltro, sempre il conduttore, ha fatto chiarezza sul perché non lo rivediamo alla guida di Io Canto Family, come accaduto per le precedenti versioni del format. Mediaset gli aveva proposto di presentarlo, ma lui si sarebbe tirato indietro per i troppi impegni, tra cui La Ruota della Fortuna:

“Mediaset mi ha chiesto di fare questo spin off…E io ho detto bella idea, ma ho già due programmi in onda, più le previsioni del tempo…Allora sinceramente non lo posso fare…”

Dopo queste parole, Gerry Scotti ha detto anche di sentirsi molto contento che a prendere il suo posto sia stata proprio la collega: “Chi poteva essere su questo palco se non la donna che ha passato più ore al mio fianco in tv negli ultimi anni che risponde al nome di Michelle Hunziker…”

Ora però quel che si chiedono tutti è se Antonella Clerici deciderà di rispondere alla presunta frecciatina di Gerry Scotti.