Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

Gerry Scotti con la nipotina

L’ultima volta che abbiamo parlato di Gerry Scotti ci siamo concentrati sulla sua carriera professionale. In un’intervista infatti ha ammesso di aver rinunciato alla condizione del Festival di Sanremo più volte nel corso degli anni. Ha spiegato che non esiste un solo motivo:

“Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo, ma sono stato costretto a declinare. Una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi, ero a Varsavia per registrare il Milionario.

Chissà che non ci sia un’altra occasione. Devo dire che, in questa edizione, che ha in qualche modo celebrato gli anni ’90, sarei stato perfetto”.

Ad ogni modo, Gerry Scotti tornerà su Canale 5 con il game show Caduta Libera e anche con una novità. A lui, infatti, durante la presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva, è stata affidata la conduzione de La ruota della fortuna:

“Penso che una riedizione di questo format, in chiave moderna, come stanno facendo negli Usa, sarebbe un bell’appuntamento. Sarebbe anche il ritorno a un progetto più essenziale, minimalista, a un’idea che tutti conoscono e che si potrebbe fare in modo nuovo, meno dispendioso. Ma sempre di grande compagnia nel preserale”.

In questi giorni, tuttavia, Gerry Scotti si sta godendo l’estate in compagnia della sua famiglia. Nel dicembre del 2020 è diventato nonno per a prima volta di Virginia, figlia di Edoardo Scotti e di Ginevra Piola. Un bellissimo regalo di Natale anticipato che ha portato grande gioia nella sua vita.

Qui sotto, infatti, Possiamo vedere una foto che ha fatto il giro del web e ha intenerito tutti gli utenti. Il conduttore sta giocando in piscina con la nipotina lanciandola in acqua. Nella descrizione si legge: “Isn’t she lovely“.

Gerry Scotti con la nipote in piscina

Continuate a seguirci per molte altre news.