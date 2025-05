Dopo settimane di indiscrezioni, poco fa con un comunicato ufficiale Mediaset ha annunciato che Gerry Scotti lascia la giuria di Tú sí que vales. Al suo posto arriva Paolo Bonolis.

Gerry Scotti lascia Tú sí que vales

A seguito delle numerose voci di corridoio, adesso arriva l’ufficialità: Gerry Scotti lascia la giuria di Tú sí que vales. Da settimane si mormora che uno dei giudici del talent show targato Maria De Filippi avrebbe detto addio al programma e che al suo posto sarebbe arrivato uno dei volti più amati del piccolo schermo: Paolo Bonolis. Fino a oggi tuttavia non era chiaro chi avrebbe lasciato il programma e ovviamente in rete non sono mancate le indiscrezioni.

Poco fa però, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha fatto chiarezza sulla situazione e ha annunciato che Gerry Scotti lascia ufficialmente la giuria di Tú sí que vales. Nella nota diramata, l’AD Pier Silvio Berlusconi spiega che l’azienda ha deciso non solo di rinnovare ma anche di allungare il contratto del re dei quiz show, che nei prossimi mesi avrà un ruolo ancora più centrale su Canale 5. Per far fronte ai nuovi impegni dunque Scotti ha deciso, di comune accordo con Fascino, di lasciare il talent show. Questo quanto si legge nel comunicato:

“Per poter affrontare al meglio i numerosi impegni attuali e dedicarsi con energia ai nuovi progetti a partire dal prossimo autunno, Mediaset e Gerry Scotti, in accordo con Fascino, hanno deciso – pur con grande rammarico del conduttore – di rinunciare alla sua partecipazione a “Tú sí que vales”. In questi anni, accanto a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, Gerry ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, contribuendo in maniera decisiva al successo del programma”.

È ormai dunque tutto ufficiale: Gerry Scotti lascia Tú sí que vales. Ma come ci stupirà nei prossimi mesi il conduttore? Non resta che attendere per scoprirlo.