In queste ore è uscita la nuova canzone dei The Kolors, Pronto come va, che sta già conquistando il pubblico. Secondo alcuni maliziosi utenti però il singolo ricorderebbe una vecchia canzone di Elodie.

Le accuse del web ai The Kolors

I The Kolors sono tornati! Dopo mesi di grande successo e dopo la fortunata partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, in queste ore la celebre e amata band ha rilasciato una nuova canzone, Pronto come va, che sta già scalando le classifiche. Già da qualche giorno il singolo era stato spoilerato dal gruppo stesso, durante la registrazione del videoclip. Stash e i suoi compagni si sono infatti presentati a sorpresa ad alcuni matrimoni a Napoli e i video hanno fatto il giro del web. Nel mentre in merito a questo nuovo pezzo, proprio il cantante ha dichiarato:

“Questo brano è venuto fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio. Pensavamo alla bellezza di un gesto ormai dimenticato che fino a qualche anno fa rappresentava una vera e propria dedica: la compilation d’amore. Ricordavamo le sensazioni che si provavano in macchina mentre si ascoltavano da un cd, o ancor prima da musicassetta, le canzoni che cercavano in qualche modo di raccontare il sentimento per qualcuno. Quel tipo di ricordo, che nel nostro caso si riferisce agli inizi degli anni ’10, ci ha guidati anche nella scelta dei suoni”.

La nuova canzone dei The Kolors sta già conquistando tutti. Ciò nonostante alcune malelingue del web hanno fatto delle osservazioni che non sono passate inosservate. Secondo qualcuno infatti il singolo Pronto come va ricorderebbe una recente canzone di Elodie, Euphoria. Si tratta naturalmente del pensiero di pochi utenti, che tuttavia hanno dato il via a una polemica. Ecco dunque gli audio dei due pezzi a confronto:

Questo invece il brano di Elodie:

I The Kolors nel mentre pensano già agli impegni che li attendono nei prossimi mesi e al lungo tour che li porterà in giro in tutta Italia. Alla band dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.