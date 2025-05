Nel corso della nuova puntata del suo format Bisturi Fatale, Giacomo Urtis rivela i presunti ritocchi estetici di Sophie Codegoni. Ecco cosa ha raccontato il chirurgo dei Vip.

Parla Giacomo Urtis

In queste ore a fare delle rivelazioni su Sophie Codegoni è stato Giacomo Urtis. Come tutti sappiamo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha vissuto mesi semplici e di recente si è molto parlato di lei. Oggi però poco a poco l’influencer sta cercando di ricominciare e sta tentando di lasciarsi il passato alle spalle. Mentre tenta di concentrarsi su questa nuova fase della sua vita, Sophie si sta anche dedicando anima e corpo a sua figlia, centro del suo mondo. Tuttavia nelle ultime ore la Codegoni è tornata al centro dell’attenzione, proprio a causa di Giacomo.

LEGGI ANCHE: Gerry Scotti lascia Tú sí que vales, arriva la conferma di Mediaset

Chi segue Urtis sui social sa bene che di recente il chirurgo dei Vip ha lanciato un format intitolato Bisturi Fatale. Puntata dopo puntata così l’ex Vippone del Grande Fratello Vip svela i presunti ritocchini estetici delle celebrità e nel nuovo appuntamento della sua rubrica ha parlato proprio dell’ex tronista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Alessia canta Parigi in motorino e la dedica a Luk3

Ma quali sarebbero dunque i ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposta Sophie Codegoni? Come sottolinea lo stesso Giacomo Urtis, l’influencer ha più volte ammesso che all’età di 16 anni ha iniziato a ricorrere alla chirurgia, ritoccandosi le labbra, il naso e il seno. Il chirurgo fa anche notare come il viso di Sophie sia cambiato nel corso degli anni ed è dunque possibile che l’ex tronista si sia sottoposta anche ad altri interventi.

Il risultato tuttavia per Giacomo è eccellente. Urtis infatti ha invitato tutti a prendere la Codegoni come icona di bellezza e ha affermato: “La potete prendere come esempio di bellezza. Brava Sophie”.