Dopo l’imitazione al GialappaShow di Monica Setta, a Striscia La Notizia Gerry Scotti le ha lanciato una frecciatina: “E fatti due risate”.

Gerry Scotti punge Monica Setta

Ormai l’imitazione di Monica Setta al GialappaShow realizzata da Giulia Vecchio è in discussione. A parlarne nel servizio andato in onda ieri sera è stato anche Striscia La Notizia. Il TG satirico ha dedicato un filmato alla parodia in questione.

A Monica Setta non sembra essere piaciuta particolarmente, tanto che avrebbe chiesto ai suoi avvocato di contattare TV8 per “evitare la deriva social e tutelare il marchio”. Una decisione che ha portato al commento di Striscia la Notizia:

“Amici, parliamo di imitazioni perché a quanto pare non sempre i soggetti imitati si divertono a vedersi rappresentati in modo ironico-satirico”, ha detto Michelle Hunziker al lancio del servizio in questione, a cui è seguita poi l’imitazione fatta da Giulia Vecchio.

Pungente è stato poi anche il commento da parte di Gerry Scotti che, rivolgendosi a Monica Setta ha affermato: “Monica, non è un po’ esagerato? E fatti due risate! Chi è imitato è popolare. Il problema è quando nessuno ti imita più”.

Tornato in studio poi il presentatore ha riservato un altro intervento alla faccenda sulla collega. Scotti ha chiuso il servizio con queste parole: “Ognuno la prende un po’ come crede anche se, diciamolo, la satira va sempre e comunque difesa”.

Il servizio in questione è giunto a poche ore dalle dichiarazioni di Monica Setta sulle pagine di Vanity Fair, nell’intervista realizzata con Mario Manca. La presentatrice ha definito la sua imitazione sopra le righe, volgare: “Non è satira ma diffamazione“. Per quanto l’abbia definito “un onore e un omaggio essere presa in giro dalla Gialappa’s“, ha spiegato le ragioni che le hanno fatto storcere il naso.

Ci saranno ulteriori interventi da parte di Monica Setta?