Nel corso dell’ultima puntata del GialappaShow andata in onda non è mancata una nuova divertente parodia di Monica Setta, fatta dalla simpaticissima Giulia Vecchio.

La nuova parodia di Monica Setta

Il GialappaShow ci è ricascato! Ieri sera, nel corso della nuova puntata della celebre trasmissione della Gialappa’s Band in onda su Tv8, non è mancata una nuova divertente parodia di Monica Setta e del suo fortunato programma Storie di donne al bivio. A vestire i panni dell’amata conduttrice è stata ancora una volta Giulia Vecchio, che già qualche settimana fa aveva proposto una simpatica imitazione che aveva fatto sorridere tutto il web.

A commentare la parodia era stata anche la stessa Monica, che all’Ansa ha dichiarato: “Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo di Storie di donne al bivio. Non ho mai pensato di bloccare la Gialappa’s, anche se le centinaia di messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. La satira fa il suo mestiere, dà fastidio e mi sta bene. I miei legali, però, hanno scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio”.

Adesso, a distanza di una manciata di settimane dall’accaduto, il GialappaShow ha proposto una nuova parodia di Monica Setta, che ancora una volta ha fatto divertire tutti quanti. Il video dell’imitazione di Giulia Vecchio nel mentre sta già facendo il giro del web e ovviamente non sono mancati i commenti ironici del web.

La Setta nel mentre in queste settimane si sta preparando alla nuova edizione di Storie di donne al bivio, che debutterà su Rai 2 il prossimo giugno. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà stavolta all’interno del programma, che come al solito non deluderà le aspettative dei telespettatori.