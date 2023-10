GF, è di Beatrice il primo aereo della stagione: “Regina di cuori l’Italia ti ama”

NEWS

Debora Parigi | 14 Ottobre 2023

Grande Fratello

Al GF sono arrivati i primi aerei e il primo in assoluto è stato per Beatrice Luzzi che si è anche commossa

Il primo aereo di questa edizione del GF è indirizzato a Beatrice

Dopo poco più di un mese dall’inizio del GF, questo pomeriggio, sabato 14 ottobre, sono arrivati i primi aerei indirizzati ai concorrenti. E il primo in assoluto era per Beatrice Luzzi. Si è trattato di un messaggio proveniente dai suoi fan, pieno d’amore e che ha significato tanto per lei.

Ad accorgersi di questo aereo è stata Letizia che è corsa subito in Casa dalla sua compagna per informarla e invitarla a recarsi in giardino. La Luzzi è quindi corsa immediatamente, lasciando in sospeso quello che stava facendo. Piena di gioia, ha letto il messaggio proveniente appunto dai fan: “BEA REGINA DI CUORI L’ITALIA TI AMA #FAN”.

Commossa e incredula, Beatrice ha portato le braccia al cielo e ha uralto “Grazie”. Anche gli altri compagni sono arrivati di corsa e si sono stretti intorno a lei per condividere la felicità. In particolare Giuseppe l’ha stretta forte a sé e le ha detto: “Goditi il momento”. L’attrice ha rigraziato di nuovo i suoi sostenitori dicendo che è stato davvero inaspettato. Inoltre per lei ha rappresentato un regalo per il giorno del compleanno di suo figlio Valentino. Ha continuato a dire “grazie” con gli occhi lucidi e la voce spezzata.

mi ero persa fiorda che dice “bea piangi un po'” skskkssjskkssjpic.twitter.com/eF73UlTtI1 — Paola. (@Iperborea_) October 14, 2023

Successivamente al GF è arrivato un altro aereo, ma questo ha sorpreso ancora di più perché era indirizzato a Heidi e Vittorio. Nel messaggio portato dall’aereo c’era scritto: “V&H WE LOVE YOU NO LONTANI #BACIOZZI”. Tutti, compresi i due protagonisti del messaggio, si sono molto divertiti e l’hanno presa in maniera ironica. A prenderla in modo negativo è stato invece Massimiliano Varrese che ha mostrato una certa gelosia.