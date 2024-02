GF, il “gruppo” inizia a crollare! Le prime tensioni in vista della finale (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2024

Grande Fratello

Le prime tensioni all’interno del “gruppo” cominciano a emergere al GF. Alcune scelte fatte in nomination mercoledì hanno portato a nuove considerazioni e… scontri!

GF, prime tensioni del gruppo in vista della finale

La puntata di mercoledì ha avuto degli strascichi importanti tra i concorrenti. Le ultime nomination, che si sono rivelate poi utili per l’accesso di uno degli inquilini in finale, hanno portato a spunti di riflessione e qualche discussione al GF.

Nel momento in cui Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares si sono trovate al televoto per prime e dunque non erano più nominabili, i concorrenti della vecchia guardia sono stati costretti a mettere da parte amicizie e nominarsi tra loro. Pensiamo a Rosy Chin che, a sorpresa, ha votato Anita Olivieri (e viceversa) o Massimiliano Varrese che si è ritrovato con cinque voti dai suoi compagni del GF.

Questo ha portato quindi i protagonisti a fare delle dovute considerazioni. In stanza da letto alcuni di loro si sono ritrovati a parlare. Secondo Marco Maddaloni ognuno di lori avrebbe stabilito delle regole personali per poter restare coerente con sé stesso e può anche coincidere con un cambio di opinioni e idee.

A queste parole si è accodato poi Massimiliano Varrese. Dopo l’ultima puntata del GF si è detto risentito. Lui ha sempre difeso i più giovani, ma ora ha deciso che inizierà a ragionare in maniera inversa, pensando al gruppo dei più adulti.

Questi già si stanno scannando, adesso immaginate Beatrice prima finalista e tutto il gruppetto costretto a votarsi tra di loro fino alla finale (sicuramente andranno su Simona), ma mai dire mai



VOTATE LA PUPETTA ROSSA 🫵🏻#grandefratello #gfpic.twitter.com/p8ZKVSXhJ7 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 22, 2024

Dalla sua invece, Rosy Chin se potesse cambierebbe il futuro di Paolo, ma crede anche che se pensa al proprio percorso un po’ di egoismo non guasta. Esattamente come gli altri anche lei ha fatto dei sacrifici per arrivare fino in fondo al GF.

Anita ha ascoltato con attenzione il discorso e crede che ognuno debba giocare per sé. Non è giusto fare delle distinzioni tra giovani e meno giovani. Tutti dovrebbero godere del diritto di raggiungere la finale. Non pensa nemmeno d’accordo sul fatto che chi è genitore soffra di più, perché lei da figlia prova lo stesso per sua madre. La stessa sua madre non avrebbe intenzione di incontrarla, dopo averci parlato. Ma Varrese ha contraddetto la compagna d’avventura del GF: “Quando sarai genitore, ragionerai diversamente“.

Per Rosy i due gruppi avrebbero idee contrapposte a riguardo. Anita però non si è lasciata molto convincere, portando avanti il suo punto di vista. Sembra essere bastato davvero poco ad accendere gli animi al GF. Che sia arrivata una spaccatura dentro un gruppo che si è mostrato sempre coeso?