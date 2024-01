C’è paura in Casa per la puntata di stasera (e scatta la censura) – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa sera va in onda una nuova puntata del GF e molti concorrenti sembrano essere preoccupati per ciò che potrebbe succedere. Ma come mai tutta questa agitazione tra loro?

Paura al GF per la puntata

La puntata di questa sera del GF sarà tutt’altro che semplice. Punto cardine della serata sarà l’uscita di Beatrice Luzzi a seguito della scomparsa di suo papà. Dopo l’improvvisa notizia, alcuni concorrenti si sono mostrati privi di empatia e questo atteggiamento ha scatenato non poco fastidio tra i telespettatori.

Tra urla sguaiate, balli e canti e gesti discutibili, i gieffini hanno manifestato più preoccupazione per non poter festeggiare il compleanno di Varrese, anziché per la loro compagna fuori dalla Casa. Le critiche da parte del pubblico non sembrano mancare e lo stesso Alfonso Signorini si è detto piuttosto deluso.

Stasera però c’è la puntata del GF e più passano le ore, più gli inquilini sembrano aver paura di quel che succederà. E mentre pare sia stato chiesto di preparare le valigie non si comprende bene se per qualche provvedimento o la scelta di proseguire per via del prolungamento, c’è apprensione tra i concorrenti.

Fiordaliso per esempio mentre chiedeva a Rosy Chin se secondo lei Beatrice tornerà o meno, ha detto: “Secondo me no, ho un brutto presentimento…”. Frase che ha ripetuto più e più volte, tanto che Anita Olivieri ha aggiunto di avere il terrore ma non ha voluto spiegare i motivi.

Fiorda a Rosycona:

“Secondo te Bea ritorna? Secondo me no, c’ho un brutto presentimento”



Di sicuro c’è che la Chin starà pregando in cinese che non ritorni la + rilevante #GrandeGratello pic.twitter.com/8bHmyjxD61 — (@barumiliano) January 7, 2024

Successivamente anche in zona beauty la concorrente del GF seduta sullo sgabello mentre Giuseppe Garibaldi faceva il bagno, ha manifestato paura. Secondo il suo discorso ci sarebbero delle cose che tra loro, sommate, non avrebbero trovato mai una soluzione. Dunque si arriva a un punto in cui diventano talmente tante che sono difficili da sostenere e si può crollare:

“Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l’ennesima mazzata. Ti ricordo che l’ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente. Poi c’è anche l’altro discorso…”. Poco dopo il GF ha censurato il momento.

In questo caso Anita Olivieri ha parlato dell’ultima puntata del GF, dove ancora era presente Beatrice Luzzi, con la quale ha avuto una lite. Proprio Anita ha pianto nel corso della serata perché l’attrice ha utilizzato il termine “dissacrante” per riferirsi a lei. Così la Olivieri si è molto arrabbiata minacciando persino di volere andare via. Questo poi non è mai successo, ma è un’altra storia.

Comunque in generale e in più occasioni i concorrenti del GF hanno sottolineato di essere molto preoccupati per quello che potrebbe succedere stasera. Ma per avere una risposta definitiva non ci resta che attendere la puntata!