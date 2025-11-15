Cambio programmazione Mediaset: La notte nel cuore lascia la domenica, torna Chi vuol essere milionario e il GF cambia collocazione. Ecco tutte le novità.

Chi vuol essere milionario al posto de La notte nel cuore

Dicembre sarà un mese di profondi cambiamenti per il prime time di Canale 5, come si apprende da Blasting News. La rete ha deciso di intervenire per riorganizzare la programmazione serale, modificando diversi appuntamenti e riportando in video alcuni titoli storici. Dal GF alle serie turche e non solo!

A farne le spese però non sarà, appunto, solo il GF, ma anche La notte nel cuore. La soap opera turca finora occupava più serate settimanali. Dopo tre episodi consecutivi in onda questa settimana, dal 7 dicembre la serie lascerà la prima serata della domenica, dove verrà sostituita dal grande ritorno di Chi vuol essere milionario.

Il quiz guidato da Gerry Scotti, assente da anni dal piccolo schermo, tornerà proprio nella serata in cui su Rai 1 sarà trasmessa la Prima della Scala, evento che lo scorso anno non aveva ottenuto ascolti brillanti. Una scelta strategica per agevolare il rientro del game show, uno dei titoli più amati del conduttore.

La soap turca non sarà però cancellata: semplicemente cambierà giorno, trovando spazio al giovedì sera, in una fascia che la vedrà competere con le puntate finali di Un Professore 3 su Rai 1.

Il GF si sposta: ecco quando andrà in onda

Non è l’unico spostamento deciso da Mediaset. Da dicembre, infatti, sparirà anche il doppio appuntamento settimanale con La notte nel cuore: il martedì sarà occupato dalle nuove puntate del GF, mentre il lunedì andranno in onda puntate più lunghe de La ruota della fortuna, chiamata a fronteggiare la fiction Sandokan con Can Yaman.

Il trasferimento del GF dal lunedì arriva dopo settimane di ascolti poco soddisfacenti: il reality di Simona Ventura ha registrato una media di circa 1,9 milioni di spettatori, con uno share intorno al 14%, risultati lontanissimi dai fasti del passato. Non a caso, la rete aveva già ridotto l’appuntamento settimanale da due a uno.

Con queste modifiche, Mediaset punta a rafforzare le proprie prime serate e si augura che il GF possa acquisire maggior pubblico e puntare forte su Gerry Scotti e la dizi turca.

