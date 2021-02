1 Il picco di ascolti del GF Vip 5

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 5, e come sempre tante sono state le emozioni alle quali abbiamo assistito. Tra duri faccia a faccia, confronti di chiarimento, e le temute nomination, non sono mancate anche sorprese e attimi di grande gioia e felicità. Tra le protagoniste della serata c’è anche anche Elisabetta Gregoraci, che come sappiamo proprio ieri ha festeggiato il suo 41esimo compleanno. La conduttrice di Battiti Live inizialmente ha avuto modo di spegnere le candeline con alcuni ex Vipponi del reality, per poi arrivare nello studio di Cinecittà per prendere parte alla diretta.

Proprio nel corso della serata, poco prima della mezzanotte, Alfonso Signorini ha voluto fare una bellissima sorpresa alla Gregoraci. Dopo averle fatto gli auguri, il conduttore ha fatto uscire per qualche secondo Elisabetta e a quel punto ad arrivare in studio sono stati i concorrenti maschi del GF Vip, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli. I quattro hanno non solo portato una torta alla Gregoraci, ma hanno anche speso delle bellissime parole per augurarle un buon compleanno.

Questa mattina così quando sono stati svelati i numeri della diretta di ieri del GF Vip 5 abbiamo anche scoperto qual è stato il momento che ha registrato il picco ascolti. Inaspettatamente proprio il momento della sorpresa ad Elisabetta Gregoraci ha tenuto incollati davanti la tv migliaia di telespettatori, al punto che si è raggiunto il 30% di share!

Curva trionfale per #gfvip

Boom per la Gregoraci che fa Piccare la curva al 30% a mezzanotte

Fonte Tvblog#ascoltitv pic.twitter.com/xHnxPTdSW6 — MasterBB (@MasterAb88) February 9, 2021

Ottimo traguardo dunque per il reality condotto da Alfonso Signorini, che ancora una volta si conferma come uno dei programmi più seguiti della stagione. Nel mentre qualche giorno fa proprio la Gregoraci, nel corso di un’intervista a Verissimo, ha lanciato delle provocazioni a Pierpaolo e a Giulia Salemi. Rivediamo le sue dichiarazioni.