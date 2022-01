Delia Duran si scontra con Soleil: “Vai a vedere il mio Wikipedia”, ma non esiste alcuna pagina (FOTO)

Delia Duran non ha Wikipedia

Nella puntata di stasera, venerdì 21 gennaio, del Grande Fratello Vip 6 si è parlato di nuovo del triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Molto era incentrato sul famoso aereo a favore della coppia Solex, commentato anche dallo stesso Belli su Twitter nonostante avesse visto quanto la moglie soffrisse.

Da questa cosa c’è stato un acceso battibecco tra Delia e Soleil che se ne sono dette di ogni colore senza mezzi termini. E quando la Sorge ha stuzzicato la Duran sul fatto che fosse lì per visibilità, la venezuelana ha risposto a tono. E ha detto “Vai a vedere il mio Wikepedia”, a voler far intendere che lei ha molti lavori alle spalle e non ha bisogno del GF per farsi notare e lavorare. Anche l’ex Uomini e donne ha ribattuto di andare a vedere il suo.

La verità dei fatti è che è praticamente impossibile vedere la pagina Wikipedia sia di Delia Duran che di Soleil Sorge. Non esistono nessuna delle due. Lo possiamo vedere dalla pagina di Alex Belli, poiché sul nome della moglie non si può cliccare, quindi non rimanda a nessuna altra pagina della piattaforma.

Ma basta fare anche una ricerca sul motore di ricerca Google, per scoprire che non c’è alcuna pagina Wikipedia di Delia, nemmeno in inglese o in altre lingue. Lo stesso vale anche per Soleil.

Insomma, le due donne possono anche sfidarsi, ma sicuramente devono scegliere un campo diverso dalla nota piattaforma di informazione.

